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فن

إليسا تحيي ثلاث حفلات في مصر .. تعرف على مواعيدها وأماكنها

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:47 م
اليسا
اليسا
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أحمد إبراهيم
تستعد المطربة اليسا لإحياء ثلاث حفلات فى مصر خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع أن تشهد هذه الحفلات حضورا جماهيريا كبيرا.

وتحيى اليسا اولى حفلاتها فى 12 ديسمبر بمكتبة الإسكندرية، ثم تقدم حفل فى جامعة مصر يوم 13 ديسمبر، كما تحيي حفلها الأخيرة في الفلانتين.

كانت أعلنت اليسا مؤخرًا اعتزالها الغناء، وهو ما كان بمثابة الصدمة لمحبيها وأصدقائها بالوسط ‏الفني، وكتبت عبر ‏حسابها على‎ Twitter: "‎أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر، لأنه سيكون ‏الأخير في مسيرتي المهنية. إنني أعلن ‏ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال ‏مشابه للمافيا.. لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد ‏الآن‎".‎
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