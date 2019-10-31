القضية الفلسطينية.. كيف تناولها الإعلام العربي قديما.. صور

احتفت سفارة دولة فلسطين فى القاهرة بـ معرض صور" تاريخ الصحافة في فلسطين "، بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ولفيف من الإعلاميين المصريين وممثلي مراكز الدراسات الإعلامية والسياسية" .



وعكست صور المعرض تاريخ القضية الفلسطينية فى الصحف العربية وحضورها بقوة فى عدة صحف مثل الشوري التى قيل عنها تلك الصحيفة التى لم تغب عنها الشمس وأخري مثل العروبة، الحارس، العرب، الذخيرة، الدفاع الوقائع الفلسطينية وغيرها ، فضلًا عن استدعاء مشاهد من الأحداث التى مرت بها القضية الفلسطينية .



وفي مستهل اللقاء الإعلامى بسفارة فلسطين الذى جاء تحت عنوان" نحو تعزيز القضية الفلسطينية فى المشهد العربي والدولى"، ثمن السفير دياب اللوح دور الإعلام المصري وحرصه على احتضان القضية الفلسطينية منذ القدم ، لاسيما ودور الإعلام الراهن في تسليط الضوء عليها من أجل حشد الرأي العام مما يسهم في تعزيز حضور فلسطين.



وأكد السفير دياب اللوح أن فلسطين ترنو إلى تحقيق السلام وتوفير مزيد من الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه في حشدِ أوسع حول المبادرة العربية للسلام وفق رؤية الرئيس محمود عباس من خلال إيجاد آلية دولية ضاغطة على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، وأن شعبنا سيبقى على نضاله حتى يصل إلى حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس .



ومن جهته عبر يوسف المحمود وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، في كلمته عن تقديره لدور الإعلام من أرض العروبة مصر، للدفاع عن القضايا الفلسطينية المختلفة بأبعادها السياسية والإنسانية، بما يبرز حقيقة الوضع والمشهد الفلسطيني الراهن وبما يعانيه من ويلات الاحتلال الإسرائيلي خاصة مدينة القدس والمقدسيين، خاصة أن ما تتعرض له القدس عاصمة فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي يعد من أخطر ما مر على مدينة في التاريخ لمحاولة طمس معالمها الجغرافية والدينية والسياسية ليفرض جغرافيا استعمارية مختلقة.



وقال يوسف المحمود وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، إن الواجب الوطني يحتم على المشهد الإعلامى الراهن تركيز الأنظار على مايجري في مدينة القدس من تقسيم وتهويد وتهجير ومصادرة أراض وتعد على ممتلكات ومتاجر وتضييق الخناق; لاسيما وتزييف رواية الصراع التي يصدرها الإعلام الإسرائيلي برواية مضادة للواقع، كذلك الانتهاكات التي تجرى بالقدس ومقدساتها في محاولة لتحويل واقع القدس ، وكذلك الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية لتقطيع أواصرها وتهشيم جغرافيتها.