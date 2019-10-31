دوري الخليج العربي.. الشارقة يعزز موقعه في الصدارة بثلاثية في شباك الفجيرة

حقق فريق الشارقة بهدفين مقابل هدف على ضيفه الفجيرة، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري الخليج العربي للمحترفين.



سجل ريكاردو جوميز أولي الأهداف لصالح الشارقة في الدقيقة 11، وأدرك الضيوف التعادل عن طريق فيرناندو جابرييل التعادل من ركلة جزاء.



وسجل حامل لقب النسخة الماضية هدفا قاتلا بأقدام ياسر سالم لاعب الفجيرة بالخطأ في مرمى فريقه، قبل النهاية بـ6 دقائق.



الفوز رفع رصيد الشارقة إلى 16 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند 6 نقاط في المركز الـ12.

