ترامب عن ميجان ماركل: محتاجة تنشف شوية

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تصريحات دوقة ساسكس، ميجان ماركل، بشأن تعرضها لضغط جراء تسليط الأضواء عليها دائما، واهتمام الإعلام بها، قائلا: "تحتاج إلى التعامل بالقسوة والشدة معهم".



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن ترامب قوله خلال حديث إذاعي مع نايجل فاراج، إن ميجان ماركل تحتاج إلى الشدة في تعاملها مع ملاحقة الصحافة لها.



وأضاف: "يجب أن تكون مختلفة بعض الشيء، لأنها تأخذ الأمر بشكل شخصي.. وهذا يمكنني فهمه، لكنني لا أعرفها".



ويعرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحساسيته تجاه الصحافة ودائما ما ينتقد ويهاجم بانتظام وسائل الإعلام، ويؤكد أنها تقدم أخبارًا مزيفة وغير عادلة خلال عرض أخباره.



وكانت دوقة ساسكس ميجان ماركل، ظهرت في فيلم وثائقي بعنوان "هاري وميجان: رحلة إفريقية"، لشبكة "أي تي في" البريطانية، كشفت فيه عن حياتها الصعبة والضغوط التي تشعر بها بعدما أصبحت زوجة الأمير هاري، ودخولها القصر البريطاني.



وقالت "ميجان"، في المقابلة مع الصحفي توم برادباي، إنها تتعرض لضغط لا يحتمل جراء تسليط الأضواء عليها دائما، واهتمام الإعلام بها، لافتة إلى أنها لم تكن لديها فكرة عن حجم الضغط الذي سوف تتعرض له عندما تصبح عضوا بالأسرة الملكية.