Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ترامب عن ميجان ماركل: محتاجة تنشف شوية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:50 م
ميجان ماركل والرئيس
ميجان ماركل والرئيس دونالد ترامب
Advertisements
شيماء مصطفى
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تصريحات دوقة ساسكس، ميجان ماركل، بشأن تعرضها لضغط جراء تسليط الأضواء عليها دائما، واهتمام الإعلام بها، قائلا: "تحتاج إلى التعامل بالقسوة والشدة معهم".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن ترامب قوله خلال حديث إذاعي مع نايجل فاراج، إن ميجان ماركل تحتاج إلى الشدة في تعاملها مع ملاحقة الصحافة لها.

وأضاف: "يجب أن تكون مختلفة بعض الشيء، لأنها تأخذ الأمر بشكل شخصي.. وهذا يمكنني فهمه، لكنني لا أعرفها".

ويعرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحساسيته تجاه الصحافة ودائما ما ينتقد ويهاجم بانتظام وسائل الإعلام، ويؤكد أنها تقدم أخبارًا مزيفة وغير عادلة خلال عرض أخباره.

وكانت دوقة ساسكس ميجان ماركل، ظهرت في فيلم وثائقي بعنوان "هاري وميجان: رحلة إفريقية"، لشبكة "أي تي في" البريطانية، كشفت فيه عن حياتها الصعبة والضغوط التي تشعر بها بعدما أصبحت زوجة الأمير هاري، ودخولها القصر البريطاني.

وقالت "ميجان"، في المقابلة مع الصحفي توم برادباي، إنها تتعرض لضغط لا يحتمل جراء تسليط الأضواء عليها دائما، واهتمام الإعلام بها، لافتة إلى أنها لم تكن لديها فكرة عن حجم الضغط الذي سوف تتعرض له عندما تصبح عضوا بالأسرة الملكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجريد الأمير هاري وميجان ماركل من لقبي دوق ودوقة ساسكس.. تفاصيل مثيرة

سعره بقيمة سيارة.. فستان ميجان ماركل في حفل زفاف صديقتها..صور

صحيفة ذا صن تعتذر عن خبر أغضب الأمير هاري وميجان ماركل .. تفاصيل مثيرة

سكرتير الأميرة ديانا يحذر هاري وميجان من هذا المصير

بعد قصة حب وزفاف مشتعلة.. ميجان ماركل تكشف تفاصيل صادمة عن حياتها بعد انضمامها للعائلة المالكة.. تحبس دموعها وتؤكد: لست سعيدة.. وأصدقاؤها نصحوها بعدم الزواج من الأمير هاري لهذه الأسباب

ترشيحاتنا

بركاتك يا بدري.. مصر تقترب من أول 3 نقاط فى تصفيات أمم إفريقيا 2021

دافع الخيانة كان الانتقام.. تفاصيل مرعبة عن الجاسوس الذي أوقع بالبغدادي زعيم داعش

ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص.. صور

حقيقة تهرب أحمد فلوكس من الخدمة العسكرية

الإفتاء تحذر الرجال المتزوجين من هذا الأمر.. فيديو

تعليق غامض من تركي ال الشيخ على موسم الرياض

Advertisements

بطريقة هزلية.. رقم المقاول محمد علي يفضح مذيعي الإخوان ويكشف ولاءهم لـ أردوغان

استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

مصرع 74 شخصا في حريق داخل قطار بباكستان بسبب أنبوبة غاز

احلويتي بزيادة.. هنا الزاهد بإطلالة كاجول تبهر الجمهور

دافع الخيانة كان الانتقام.. تفاصيل مرعبة عن الجاسوس الذي أوقع بالبغدادي زعيم داعش

بملابس الهالوين .. رانيا يوسف وابنتها بإطلالات تنكرية

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور

تصرف غريب من عروسين أثناء حفل الزفاف يثير ذهول المعازيم.. شاهد

تركي آل الشيخ يعلن تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا فى أمريكا.. فيديو

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء ويلقى بـ الاسكربت على الأرض.. اعرف السبب| فيديو

ترفع أكتاف التوب.. دانا حمدان تشعل انستجرام.. والتعليقات تنهال عليها

أخبار الرياضة.. هروب لاعب الأهلي الشاب.. وقرار مفاجئ من ميتشو.. وكائنات غريبة تهاجم منزل محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستعدادات النهائية لافتتاح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز بالغردقة.. شاهد

بإطلالة كلاسيكية.. ياسمين صبري بالتايجر تبرز جمالها على البيانو

بسمة بإطلالة غير متوقعة مع إنجي علي