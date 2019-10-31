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أخبار العالم

أول مباراة مصارعة نسائية "محتشمة" في السعودية.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:22 م
صدى البلد
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شريف سيد
شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، مصارعة نسائية محتشمة، على هامش مهرجان "كراون جول"، الذي تنظمه شركة "WWE" الأمريكية، ضمن موسم الرياض.

وفازت الأمريكية من أصول كندية ناتاليا بهذه المباراة، على اللاعبة الأخرى لايسى إيفانز.

وارتدا اللاعبتان خلال المباراة ملابس محتشمة، وهبطت المصارعتان عقب انتهاء المباراة إلى أرض الملعب، وقامتا بتحية الجمهور.

وانتشر شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر للاعبتين وهما تقبلان يد سيدة سعودية عقب معانقتها.

وتعد هذه المباراة ضمن فعاليات "موسم الرياض" ويستضيفه ملعب الملك فهد الدولي، ويعتبر العرض الثاني في السعودية بعد عرض "كراون جول" في عام 2018.

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