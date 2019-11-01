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محافظات

رعب وبهجة.. حفلات الهالوين بشرم الشيخ والسياح يسيرون بملابس غريبة في الشوارع

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:27 م
صدى البلد
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ايمن محمد
احتفل السياح بالمدن السياحية جنوب سيناء وخاصة شرم الشيخ ودهب بعيد الهالوين التى أعدت له الفنادق والمنتجعات السياحية وارتدي السياح الملابس الغريبة والأقنعة المتنوعة المبهجة والمرعبة .

وقال أحمد السيد مصور فوتوغرافي محترف بشرم أن فى حفل الهالوين يقام سنويا بفنادق شرم الشيخ وفيه يرتدي السياح الملابس الغريبة ويقوموا برسم المكياج المرعب للاحتفال به .

مشيرا إلى إنه توجد رسومات كثيرة للوجه للعمل على إعطاء طقس مناسب لأجواء الهالوين.

وأضاف السيد أن في الهالوين يسير السياح بخليج نعمة ويلتقطوا الصور التذكاريه بينما تعد الفنادق والمنتجعات السياحية الحفلات الخاصة بالهالوين وتوفر الملابس والأقنعة الخاصة بالحفل .

وأضاف أحمد غباشى رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ أن حفلات الهالوين يقبل عليها السياح كنوع مختلف من الحفلات التى تثير البهجة والفرحة عن طريق التنكر وارتداء ملابس الشخصيات المرعبة .
رعب وبهجة.. حفلات الهالوين بشرم الشيخ والسياح يسيرون بملابس غريبة في الشوارع
رعب وبهجة.. حفلات الهالوين بشرم الشيخ والسياح يسيرون بملابس غريبة في الشوارع
رعب وبهجة.. حفلات الهالوين بشرم الشيخ والسياح يسيرون بملابس غريبة في الشوارع
رعب وبهجة.. حفلات الهالوين بشرم الشيخ والسياح يسيرون بملابس غريبة في الشوارع
رعب وبهجة.. حفلات الهالوين بشرم الشيخ والسياح يسيرون بملابس غريبة في الشوارع
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