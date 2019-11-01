أكبر شركة سفريات بريطانية تستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ في هذا الموعد

ذكرت صحيفة "جازيت آند هيرالد" البريطانية أن شركة "توي" البريطانية، أكبر شركة سفريات في بلادها، قررت استئناف رحلاتها الجوية المباشرة إلى شرم الشيخ، استجابة لطلب متزايد من عملائها.



وتُعد "توي" أول شركة سفريات بريطانية كبرى تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى شرم الشيخ، بعدما أعلن عدد من الشركات الصغيرة تسيير رحلات طيران عارضة إلى شرم الشيخ بدءًا من الشهر المقبل.



وكانت الجكومة البريطانية قد أوقفت الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ في نوفمبر 2015، بعد تفجير إرهابي أسقط طائرة روسية انطلقت من مطار شرم الشيخ في نهاية أكتوبر من العام ذاته، وأسفر عن مقتل 224 شخصًا كانوا على متنها.



ورفعت السلطات البريطانية الشهر الماضي الحظر على رحلات الطيران من وإلى شرم الشيخ بفضل "تحسن إجراءات الأمن والتعاون الوثيق بين خبراء أمن الطيران البريطانيين والمصريين"، بحسب وزارة النقل البريطانية.



ونقلت الصحيفة عن مدير الإنتاج بشركة توي مارك هول أن "شرم الشيخ كانت دائمًا وجهة جذابة وأنا سعيد بإعلان كون مصر وجهة مفضلة في برامج رحلات شتاء 2019 وصيف 2020".



وأضاف هول :"استجابة لطلب عملائنا، سيبدأ تشغيل أولى رحلاتنا في فبراير 2020، وتتطلع منتجعاتنا إلى الترحيب بعملائنا".



ومن المقرر أن تبدأ شركة توي بيع حجوزات الرحلات إلى شرم الشيخ في 7 نوفمبر الحالي.



وقبل حظر الرحلات الجوية في نوفمبر 2015، كانت منتجعات البحر الأحمر في مصر تستقبل مئات الآلاف من السياح البريطانيين سنويًا.