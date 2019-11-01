الأطباء: 10 سنوات سجن ومليون جنيه غرامة عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للاطباء، ان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة وعدت الأطباء بتشريع قانون يغلظ عقوبة التعدي علي الطاقم الطبي، والنقابة تتبني ذات القانون لمنع حدوث الاعتداء، مضيفا ان باقي دول العالم، تغلظ عقوبة التعدي علي الاطقم الطبية بالاضافة الي المنشآت الطبية.



وأكد الزيات في تصريحات لـ"صدي البلد" ان الدول العربية كالسعودية والامارت بالفعل تضع قانونا يغلظ التعدي علي الاطقم والمنشآت الطبية، مضيفا ان العقوبة تصل من 5 الي 10 سنوات بالاضافة الي غرامة مالية تصل الي مليون جنيه، وذلك ما نريد تطبيقه.



أوضح عضو المجلس، ان سبب حدوث حالات التعدي، يرجع لعدم توفير المستلزمات الطبية وعدم توفير عدد أسرّة مناسب خاصة بالعناية المركزة والحضانات، وتهالك المنشآت الصحية بالإضافة الي العجز في أعداد الأطباء وعدم وجود اطباء باقسام بعينها لنقص الاعداد، وعدم توفير بيئة عمل مناسبة.



واشار: ان علي الرغم من تعاقد المستشفيات مع شركات الامن الا انهم شكليات لا اكثر ويسمحوا بدخول المرضي بـ10 مرافقين، ونقطه الشرطه الموجوده للتسجيل فقط وليس للمنع او التعامل مع المعتدين.



واضاف الزيات: انه الاصح عدم حدوث الاعتداء من الأصل، بتغير الفكر وتغليظ العقوبة علي المعتدين، فالوقاية خير من العلاج.

