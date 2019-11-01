محمد منير يلازم الكرسي في حفل دار الأوبرا المصرية

ظهر الكينج محمد منير، يغني على كرسي أمام جمهوره، خلال فعاليات حفله المقام الليلة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وظل جالسًا في معظم أوقات الحفل.



بدأ محمد منير فعاليات حفله الغنائي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ضمن فعاليات إفتتاح الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحضور د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومجدي صابر رئيس الأوبرا، وجيهان مرسي مدير عام المهرجان.



افتتح محمد منير فعاليات الدورة الـ ٢٨ من مهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بأداء أغنية "يا ليلة عودي تاني"، وسط هتافات الجمهور: «الكبير كبير.. بنحبك يا منير».



وتسلم "الكينج" محمد منير، درع المهرجان، وقال عقب التكريم : «القائمين على المهرجان اخواتي بتشرف بيهم وبتشرف بمهرجان مصر وهو من المع واهم واعرق المهرجانات».



وتابع محمد منير: «اتذكر بالمناسبة الدكتورة الراحلة رتيبة الحفني و النهاردة بقول لنفسي مبروك لان الاغنية العربية كانت في إطار نمطي و قدرنا دلوقتي نعمل اغنية بديلة نفخر بيها».