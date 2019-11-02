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فن

روجينا توجه رسالة لجمهورها.. ومتابعون: كلام من ذهب

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:43 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة أثناء تواجدها في الكويت.

ووجهت روجينا، رسالة لجمهورها من خلال الصورة قائلة: "دائما أبعث الأمل والتفاؤل والسعادة من خلال كلماتك فالحديث يزول ويبقى أثره فى العقل الباطن".

ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعى روجينا، وجاءت أبرز التعليقات: "كلام من ذهب، كل شئ بيزول و تبقى السيرة الطيبة، زي القمر".

وشاركت روجينا العام الماضي في مسلسل "كلبش" مع الفنان أمير كرارة، وغابت عن ماراثون الدراما برمضان العام الجاري.

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