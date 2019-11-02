روجينا توجه رسالة لجمهورها.. ومتابعون: كلام من ذهب

نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة أثناء تواجدها في الكويت.
ووجهت روجينا، رسالة لجمهورها من خلال الصورة قائلة: "دائما أبعث الأمل والتفاؤل والسعادة من خلال كلماتك فالحديث يزول ويبقى أثره فى العقل الباطن".
ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعى روجينا، وجاءت أبرز التعليقات: "كلام من ذهب، كل شئ بيزول و تبقى السيرة الطيبة، زي القمر".
وشاركت روجينا العام الماضي في مسلسل "كلبش" مع الفنان أمير كرارة، وغابت عن ماراثون الدراما برمضان العام الجاري.
ووجهت روجينا، رسالة لجمهورها من خلال الصورة قائلة: "دائما أبعث الأمل والتفاؤل والسعادة من خلال كلماتك فالحديث يزول ويبقى أثره فى العقل الباطن".
ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعى روجينا، وجاءت أبرز التعليقات: "كلام من ذهب، كل شئ بيزول و تبقى السيرة الطيبة، زي القمر".
وشاركت روجينا العام الماضي في مسلسل "كلبش" مع الفنان أمير كرارة، وغابت عن ماراثون الدراما برمضان العام الجاري.