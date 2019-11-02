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فن

في عيد مولده.. خالد أبو النجا دافع عن الشذوذ وهاجم النظام

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:53 ص
خالد أبو النجا
خالد أبو النجا
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آيه عاطف
يحل اليوم، السبت، عيد ميلاد الفنان خالد أبو النجا الـ 53، حيث ولد يوم 2 نوفمبر 1966 في القاهرة، وبدأ مشواره الفني كممثل ومذيع برامج تليفزيونية.

وقدم أبو النجا عددا من الأعمال الفنية، كان من بينها فيلم "ميكرفون"، و"مواطن ومخبر وحرامي"، و"حرب أطاليا"، و"واحد صفر"، و"حب البنات"، و"ملك وكتابة"، لكن مع بدء ثورة 25 يناير بدأت الميول السياسية تسيطر على الفنان الشاب، ولم يكن الأمر مجرد تأييد للثورة بل كان هجومًا على النظام بأكمله، واستمر الهجوم حتى بعد انتهاء الثورة، الأمر الذي وضعه في مأزق وجعله يبتعد عن الفن.

كما أثار أبو النجا، الجدل حوله بسبب أفكاره المتحررة، حيث دافع عن المثليين قائلًا: "العالم يعتذر عن الجهل ويتقدم، ‏للمرة الألف علم الرينبو لا يمثل غير حقيقة مؤكدة علميا وهي أن هناك أطيافا للحب كما النور بأطيافه.. مطاردة هذا العلم عك! من يخاف هذه الحقيقة وهذا المعني المسالم فهو أحد أسباب معاناة المثليين، ‏المثلية ليست اختيارا ولا مرضا ولا انحرافا سلوكيا ولا حراما، كل هذا الجهل بمصر عن علم الرينبو، متى ينتهي كل هذا العك؟".
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