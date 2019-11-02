شقيقه رئيس نادي المنيا .. محافظ بني سويف هيشجع مين في مباراة غدا؟

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة المنيا صورتي المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف وشقيقه عاطف عبد الجابر رئيس نادي المنيا الرياضي.. وطرحوا سؤالاً وقالوا المحافظ هيشجع مين؟





القصة وتفاصيلها تعود للقاء مرتقب بين فريقي المنيا وبني سويف، حيث تقام مباراة كرة قدم غدا الأحد على استاد بني سويف الرياضى بين فريقي المنيا وبني سويف والتي من المتوقع أن يحضرها رئيس نادي مين في الدوري الممتاز (ب ) يعقبها مباراة أخرى في كأس مصر.





وقال رواد الفيس بوك أن محافظ بني سويف المستشار هانى عبد الجابر يتمتع بعلاقة حب وعشق وترابط شديد مع أهالي محافظة بنى سويف والتي سبق وان خدم بها محاميا عاما لأكثر من 10 سنوات متواصلة .





ومن جانبه قرر الجهاز الفني لنادي المنيا بقيادة سمير كمونة الدخول في معسكر مغلق بمدينة بني سويف، استعدادا لمواجهة نادي بني سويف في الجولة الثالثة من دوري القسم الثالث بمجموعة الصعيد بعد ان سافر الفريق اليوم السبت، للدخول في معسكر مغلق والمبيت بمحافظة بني سويف.





ويسعى فريق المنيا لمصالحة جماهيره بعد ان صاحبه عدم التوفيق في المبارتين السابقتين التي بدات بتعادله مع سوهاج وخسارته من الألمنيوم من خلال مقابلة متصدر الممتاز ( ب ) فريق بني سويف ويقود الجهاز الفني لنادي المنيا سمير كمونة مدير فني، وهيثم حسين مدربا عاما، ومحمد رؤوف مدربا مساعدا، ومحمد اسماعيل مدربا لحراس المرمى، أمير مختار المدير الإداري، سامر سيد إداري الفريق، وائل حسين سلطان طبيب الفريق، ومحمد السيد أخصائي العلاج الطبيعي، ومصطفى حركات مدلك الفريق، ودكتور محمد دكروري مخطط للأحمال، ودكتور محمد عليان مدير الكرة.



