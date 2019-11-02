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حوادث

حريق هائل بقطعة أرض زراعية بقرية نواج بالغربية دون خسائر في الأرواح.. صور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:02 م
صدى البلد
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أحمد على
شهدت قرية نواج بمركز، قطور بمحافظة الغربية اليوم نشوب حريق هائل ، داخل احدى الأراضى الزراعية، بجوار محطة وقود مما أثار حفيظة المواطنين وأثارت حالة من الذعر والفزع بين الأهالى ،خشية امتداد النيران الى محطة الوقود، والمبانى المجاورة.

وتلقي اللواء السعيد شكرى مدير مباحث المديرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل داخل قطعة أرض زراعية بجوار محطة وقود، فعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات مطافئ .

كما انتقل الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا إلى حيث موقع الحريق حيث تم السيطرة على الحريق دون خسائر فى الأرواح .

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لموقع الحريق.
حريق هائل بقطعة أرض زراعية بقرية نواج بالغربية دون خسائر في الأرواح.. صور
حريق هائل بقطعة أرض زراعية بقرية نواج بالغربية دون خسائر في الأرواح.. صور
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