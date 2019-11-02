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رياضة

ريمونتادا .. ليفانتي يضرب برشلونة بثلاثية في الدوري الاسباني|فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:10 م
ليفانتي
ليفانتي
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عبدالله هشام
حقق فريق ليفانتي الفوز على ضيفه برشلونة بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإسباني .

جاء الهدف الأول عن طريق نجم برشلونة الاول الارجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 38 من عمر اللقاء من ضربة جزاء وبعدها انتفض ليفانتي ليسجل هدف التعادل اللاعب خوسيه كامبانيا في الدقيقة 61 من زمن المباراة .

وفي الدقيقة 63 نجح فريق ليفانتي في تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب بورخا مايورال ،وفي الدقيقة 68 سجل نيمانجا رادوجا الهدف الثالث لـ ليفانتي .

وفي الدقيقة 75 سجل ميسي هدفا ألغاه الحكم بعد اصطدام الكرة في يد مدافع ليفانتي

وبهذه النتيجة يتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 22 محتلا المركز الأول مؤقتا حتى يلعب فريق ريال مدريد الوصيف مباراته في الجولة الــ11 حيث يحتل المركز الثاني برصيد 21 نقطة ، ويصعد فريق ليفانتي الى المركز الثامن برصيد 17 نقطة.
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