الشهرة وأمهات المؤمنين.. رحلة حلا شيحة من الحجاب إلى النقاب ثم العودة للفن.. فيديو

كشفت الفنانة حلا شيحة عن رحلتها مع الحجاب ثم النقاب وبعد ذلك قرار عودتها الى التمثيل مرة اخرى بعد غياب استمر ما يقرب من 13 عاما.





وقالت حلا شيحة خلال لقائها باحد البرامج التليفزيونية "إن بداية ارتدائي الحجاب جاء بعد شهرتي وتقديم عدد من الأعمال السينمائية ولم أجد نفسي في هذه الشهرة وكنت وقتها اقرأ كثيرا فى القرآن وأصلي الصلوات الخمسة وهو ما شعرنى بحالة من الراحة والطمأنينة وقررت ارتداء الحجاب".





وأضافت حلا شيحة قائلة : "وبعد أن تعمقت أكثر فى الدين الإسلامي قررت ارتداء النقاب وبعد فترة وتحديدا بعد مرور 11 عاما قررت أن أعيد التفكير حيث شعرت بعدم التغيير وقلت لنفسي ماذا بعد ولدى يقين بأن الله لم يخلقنا لمجرد عبادته وارتداء الحجاب او النقاب فقط وأتصور ان الارتباط بالله ليس فى ارتداء الحجاب أو خلعه ولكن بالنسبة والمعاملة وعبادته.





وتابعت حلا شيحة قائلة : "انتابتني حالة من الدهشة والذهول بعد تعرضي لهجوم شرس على حسابي على انستجرام من الجمهور الذى بدأ فى سبي وشتيمتى وهو أمر كان مزعجا بالنسبة لي وأتصور أن من يهاجمني ليس على دراية وهناك خلط كبير بين المفاهيم وبعضها والأمور الدينية أيضا.



