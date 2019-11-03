تجنبي الأضرار .. طريقة تحضير وتخزين مكعبات مرقة الدجاج بـ المنزل



- يفضل وضع مرقة "شوربة" مركزة كسائل لتحضير مكعبات المرق، وهو ما يزيد من تركيز الطعم والنكهة بها وفي حال عدم توافرها

تحضر بالمياه.



- يمكن استبدال بعض المكونات مثل البهارات غير الأساسية كالسبع بهارات وغيرها، والخضروات الورقية الشبت وكزبرة وبقدونس

واختيار أحدها حسب الرغبة.



أهم أسرار تحضير مكعبات المرق مثل الجاهزة:

- حتى تحضر مكعبات المرق البيتي بنفس لون الجاهزة، لابد من إضافة التوابل الأساسية وهي الكركم والكاري وبودرة زعفران، حتى تكون بنفس اللون والطعم والنكهة المميزة للجاهزة.



- الحفاظ على الخلط والضرب الجيد لمكونات مكعبات المرق من خضروات لتمام التجانس دون أن تتواجد بها بقايا خضروات تظهر في المكعب.



- لضبط قوام مكعبات المرق وتجانسها تراعى معايير الدقيق مع الخضروات والشوربة حتى تتماسك ويمكن تقسيمها لقطع فيما بع



التخزين

- بعد تمام تحضير عجينة مكعبات المرق تترك لتهدأ ويتم تقسيمها في قوالب سيليكون وليس بلاستيك، حتى تكون أكثر سهولة في الاستخدام بعد التجميد.



- لابد أن تحفظ مكعبات المرق البيتي في الفريزر وليس في الثلاجة أو أرفف المطبخ، حتى لا تفسد لما بها من مكونات طبيعية دون مواد حافظة.



- يتم إخراج كل مكعب مرق من الفريرز عند الاستخدام فقط وليس قبل ذلك حتى لا تذوب سريعًا.



- في حال عدم تواجد القوالب السيليكون، يمكن تخزين المكعبات المرق في صينية أو طبق يصلح للوضع في الفريزر، ولكن تدخل لمدة 10 دقائق لأول مرة ثم يتم إخراجها حتى تقسم على أشكال مربعة لتكون مكعبات عند الاستخدام.



- قبل وضع مكعبات المرق في الفريزر، يفضل تغليفها حتى لا تكتسب رائحة الطعام حولها، وحتى يمكن كتابة تاريخ التحضير ونوعها فراخ أو لحم أو خضروات.

حذر العديد من الأطباء من تناول مكعبات مرقة الدجاج الجاهزة، لما تحتويه من أضرار على الصحة الجسدية.. لهذا نقدم تفاصيل تحضيرها وأسرارها كما أعدتها الشيف أميرة شنب ونجلاء الشرشابي.- تحضير مكعبات مرق اللحم أو الدجاج لابد من وضع عظام اللحم والدجاج أو كما تسمى بـ"الهياكل" وهي العظام المخلية بها بقايااللحم، وهي ما تعطي طعم اللحوم الحقيقي للمكعب.