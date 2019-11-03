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ديني

كيف ترى رسول الله في المنام .. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:28 ص
كيف ترى رسول الله
كيف ترى رسول الله في المنام
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عبدالله سليم
كيف ترى رسول الله في المنام .. ورد في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي» وفي رواية :« من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي»... ولهذا فمن الأسئلة التي ترد دومًا في أذهان المسلمين: كيف أرى رسول الله في المنام؟

كيف ترى رسول الله في المنام
قال الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة، إنه لا يوجد في السنة النبوية ما يدل على أن هناك عملًا إذا فعله الإنسان؛ يرى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام.

وأضاف «المصلح» خلال لقائه ببرنامج مشكلات من الحياة المذاع عبرقناة إقرأ الفضائية، أن الأحلام والرؤى أشياء من الغيبيات ولذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بعمل يجعل العبد يرى الرسول في منامه، لافتًا إلى أن الله إذا رأى في قلب عبده سلامة، وكان العبد في شوق لرؤيته صلى الله عليه وسلم، وسألت ربك، فإن ذلك لعله يكون سببًا في أن تراه.

وأكد أن ما قاله بعض أهل العلم من إمكانية رؤية النبي بكثرة الصلاة والسلام عليه، هي اجتهادات لا يلزم أن تتحقق مع الجميع، مؤكدًا أن البشرى للعبد المؤمن في الدنيا تكون بالتزامه سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه حتى وإن لم يره في الدنيا كما قال تعالى: « قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (31)»آل عمران.

كيف ترى رسول الله في المنام
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إننا « لا نعلم فى الشريعة أنه يوجد نوع من الصلاة يمكن بها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، لافتًا الى أنه إذا كان هناك من قال إنى جربت ركعتين فرأيت رسول الله فهو أمر تجريبى شخصي وليس بأمر شرعي».

وأضاف الدكتور علي جمعة، في فتوى له أن الصلاة خير موضوع، وأن قراءة القرآن ثوابها عظيم، وأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق إليها كل مؤمن، ولكن ورود كيفية لرؤيته لم يصح بها حديث منسوب إليه صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أنه لو كان ذلك صحيحًا لجرَّبه كل الناس واستمتعوا برؤيته منامًا في كل ليلة أو في ليالٍ كثيرة.

وأكد الدكتور علي جمعة أن المسلمين عرفوا الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسيرته العطرة وآمنوا به، وأحبوه كثيرًا ، ناصحًا من أراد أن يرى الرسول -صلى الله عليه وسلم- في منامه؛ بالقراءة كثيرًا في سيرته العطرة -عليه الصلاة والسلام والإكثار من الصلاة والسلام عليه -صلى الله عليه وسلم والاقتداء به.
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