لن تتخيلها.. فائدة مذهلة لـ قشر البطاطس

اعتادت النساء على استخدام البطاطس بشكل شبه يومي في الوجبات الغذائية، ولم تفكر إحداهن في الاستفادة التي يمكن أن تحصل عليها عند استخدام قشور البطاطس بدلا من رميها .



بحسب موقع glowpink المعني بجمال المرأة، فهناك فائدة مذهلة لاستخدام قشر البطاطس ، فهو يعمل بشكل فعال على التخلص من الشعر الابيض و الخصلات البيضاء التي تظهر بشكل مفاجىء في سن صغير .



طريقة استخدام قشر البطاطس في القضاء على الخصلات البيضاء :



في وعاء به ماء مغلي ضعي كمية من قشور البطاطس .



اتركيها تغلي مع الماء وضيفي اي نوع من الزيوت والافضل زيت زيتون واتركيه على النار لمدة عشرين دقيقة .



بعد أن يغلي الخليط ، اتركيه لمدة ربع ساعة حتى يهدأ ثم قومي بتصفية الخليط بمصفاة و استخلصي الماء وضعيها في وعاء نظيف .



اشطفي شعرك بهذا الماء واتركيه على شعرك لمدة ساعة ثم اشطفيه بماء فاتر .

