Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لن تتخيلها.. فائدة مذهلة لـ قشر البطاطس

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:52 م
فوائد قشر البطاطس
فوائد قشر البطاطس
Advertisements
رشا عوني
اعتادت النساء على استخدام البطاطس بشكل شبه يومي في الوجبات الغذائية، ولم تفكر إحداهن في الاستفادة التي يمكن أن تحصل عليها عند استخدام قشور البطاطس بدلا من رميها .

بحسب موقع glowpink المعني بجمال المرأة، فهناك فائدة مذهلة لاستخدام قشر البطاطس ، فهو يعمل بشكل فعال على التخلص من الشعر الابيض و الخصلات البيضاء التي تظهر بشكل مفاجىء في سن صغير .

طريقة استخدام قشر البطاطس في القضاء على الخصلات البيضاء :

في وعاء به ماء مغلي ضعي كمية من قشور البطاطس .

اتركيها تغلي مع الماء وضيفي اي نوع من الزيوت والافضل زيت زيتون واتركيه على النار لمدة عشرين دقيقة .

بعد أن يغلي الخليط ، اتركيه لمدة ربع ساعة حتى يهدأ ثم قومي بتصفية الخليط بمصفاة و استخلصي الماء وضعيها في وعاء نظيف .

اشطفي شعرك بهذا الماء واتركيه على شعرك لمدة ساعة ثم اشطفيه بماء فاتر .
لن تتخيلها.. فائدة مذهلة لـ قشر البطاطس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج تساقط الشعر الدهني بالأعشاب.. 8 أسرار أبرزها قشر الثوم والبصل

علاج الشيب بالأعشاب.. 4 طرق سحرية من العطار

فوائده رائعة.. 8 ماسكات من الزبادي لـ البشرة والشعر

القهوة تطيل الشعر.. إليكي الطريقة السحرية

ماذا يحدث عند وضع موزة على شعرك؟

النتيجة مذهلة.. وصفة سحرية لتطويل الشعر في شهر

ترشيحاتنا

شرط يغفل عنه الناس من شروط الصلاة.. فيديو

بسبب مكالمة تليفون.. اشتعال موقعة الإيحاءات الجنسية بين أستاذ جامعي وطالبة.. فاجأتني بتصرفها ورفضت الاعتذار.. والطالبة: بموت كفاية كده

وزير الخارجية يتوجه لـ واشنطن لحضور الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة.. برعاية أمريكية

سمية الخشاب تفجر مفاجأة حول قضية حبسها 3 سنوات.. شاهد

بعد الهجوم عليه.. أحمد السعدني يحذف تغريدة دعمه لـ أسما شريف منير

عاجل.. الوزراء: الأحد 10 نوفمبر إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الباروكة.. منة فضالي في أحدث ظهور لها.. والجمهور: شعرك أحلى

بـ بنطلون أحمر.. عبير صبرى بـ إطلالة جريئة مع زوجها

أفضل 10 سيارات لعام 2019 .. تفاصيل