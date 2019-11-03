تسلمت رفات 236.. الكويت تكشف عن مصير المفقودين في حرب الخليج

أعلنت الكويت، اليوم الأحد، عن عدد الذين تم استعادت رفاتهم من العراق خلال الفترة من يونيو 2003 حتى العام الجاري 2019.





وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، اليوم الأحد ، وفا لتصريح صحفي له إن الكويت استعادت رفات 236 مفقودا كويتيا من أصل 605 مفقودين خلال الغزو العراقي للكويت منذ عام 2003 وحتى الآن".





وأضاف وزير الخارجية الكويتي، ردا على سؤال النائب بمجلس الأمة الكويتي، محمد الدلال، أن "الجهود الدولية مستمرة للتعرف على مصير 369 مفقودا باقين"





وتابع أن "الحكومة الكويتية تولي ملف الأسرى والمفقودين اهتماما بالغا، لما له من طابع إنساني بالدرجة الأولى، وأبعاد شرعية وقانونية بالدرجة الثانية"



