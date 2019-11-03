الوصل الإماراتي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة اتحاد جدة في البطولة العربية

تلقى نادي الوصل الإماراتي، ضربة موجعة، مساء اليوم الأحد، قبل مواجهة اتحاد جدة السعودى غدًا، ضمن منافسات إياب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.





وفاز الاتحاد، بهدفين مقابل واحد على الوصل، في ذهاب دور الـ16، بمدينة دبي الإماراتية.





وأعلن الوصل في بيان رسمي، غياب صانع ألعابه البرازيلي فابيو ليما، عن مواجهة الاتحاد، بعد شعوره بآلام خفيفة في العضلة الخلفية.



