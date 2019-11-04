كسر ماسورة مياه الشاطبي.. ومسئولو الإسكندرية: نواصل إصلاحها.. صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم، الإثنين، أعمال إصلاح كسر ماسورة ميا٥ ٦ بوصة أمام نادي السلاح تقاطع شارع أفلاطون مع شارع الترام بالشاطبي.



وقال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الماسورة تغذي عدة شوارع بالمنطقة، وكذا نادي السلاح، ومبني الهيئة العامة لنقل الركاب، وجزء من نادي الاتحاد.



وأضاف رئيس الحي في تصريحات صحفية اليوم، أن أعمال الإصلاح تتم تحت إشراف مدير فرع هندسة البلد بشركة مياه الشرب، وبحضور السكرتير العام لحي وسط.

