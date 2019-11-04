Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كسر ماسورة مياه الشاطبي.. ومسئولو الإسكندرية: نواصل إصلاحها.. صور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:17 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم، الإثنين، أعمال إصلاح كسر ماسورة ميا٥ ٦ بوصة أمام نادي السلاح تقاطع شارع أفلاطون مع شارع الترام بالشاطبي.

وقال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الماسورة تغذي عدة شوارع بالمنطقة، وكذا نادي السلاح، ومبني الهيئة العامة لنقل الركاب، وجزء من نادي الاتحاد.

وأضاف رئيس الحي في تصريحات صحفية اليوم، أن أعمال الإصلاح تتم تحت إشراف مدير فرع هندسة البلد بشركة مياه الشرب، وبحضور السكرتير العام لحي وسط.
كسر ماسورة مياه الشاطبي.. ومسئولو الإسكندرية: نواصل إصلاحها.. صور
كسر ماسورة مياه الشاطبي.. ومسئولو الإسكندرية: نواصل إصلاحها.. صور
كسر ماسورة مياه الشاطبي.. ومسئولو الإسكندرية: نواصل إصلاحها.. صور
كسر ماسورة مياه الشاطبي.. ومسئولو الإسكندرية: نواصل إصلاحها.. صور
كسر ماسورة مياه الشاطبي.. ومسئولو الإسكندرية: نواصل إصلاحها.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد إعادة المياه للساحل الشمالي بعد انقطاعها نتيجة كسر ماسورة.. فيديو

تسبب في ميل عقار من 8 طوابق.. الإسكندرية تبدأ إصلاح هبوط أرضي.. صور

بدون ضحايا.. ترام الإسكندرية يصطدم بسيارة كسرت إشارة المرور بالشاطبي ..صور

ترشيحاتنا

بمجوهرات فاخرة وفستان لافت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

بسبب محمد صلاح.. موانا المصرية: تعرضت لموقف محرج بعد احتفاله بعيد ميلاد ابنته.. فيديو

أهم الأخبار ..سمية الخشاب تفجر مفاجأة بشأن أسرة أحمد سعد.. جنش يبكي على الهواء..ترامب يطلب هوية مسرب مكالمته مع رئيس أوكرانيا

مصطفى فهمي يهاجم الخطيب لمنحه الرئاسة الشرفية لـ تركي آل الشيخ..فيديو

3 لقطات من إصابة جوميز.. عندما يذوب التحدي في سيل الإنسانية

لا داعي لكسر الزجاج.. طرق بسيطة لفتح سيارتك بدون مفتاح.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيم كارداشيان تتحدث عن زيادة وزنها.. شاهد قبل وبعد

الداخلية: ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين بالجيزة .. صور

بمجوهرات فاخرة وفستان لافت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها