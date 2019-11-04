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أخبار البلد

بث مباشر.. افتتاح أعمال تطويرات مطار شرم الشيخ الدولي وتشغيل مبنى الركاب 2

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:03 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
حرصا من موقع صدى البلد الإخباري على تقديم خدمة متميزه لمتابعي موقعه الإلكتروني، ينقل بثا مباشرا من مطار شرم الشيخ الدولي، لاحتفالية افتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بالمطار، والتي تشمل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب، خصوصًا في موسم الشتوي الحالي الذي من المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.

وشهد صالات مطار شرم الشيخ، والمعدات الخاصة على أرض المهبط، وضع بانرات إعلانية عن تشغيل مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وسط استعدادات مكثفة من فرق العلاقات العامة بالمطار لاستقبال ضيوف الافتتاح.

ومن المنتظر أن يفتتح وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصري، جميع أعمال تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، والتي تشمل توسعة مبني الركاب رقم 2 لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويًا، كما ستتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويًا، وزيادة البوابات من 8 إلى 12، بالإضافة إلى تنفيذ جميع أعمال تطوير والتجميل حول الصالة بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه.

وتشمل أعمال التطوير أيضا، المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكذلك الأسوار الخارجية، وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل، خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا، مما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار.

ويأتي مشروع مبنى الركاب 2 بمطار شرم الشيخ الدولي ضمن مشروعات وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية بها وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، والتي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة صناعة النقل الجوي بمصر.
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