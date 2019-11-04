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أخبار البلد

مجموعة هشام طلعت مصطفى تقتحم عالم الرياضة بقوة | فيديو وصور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:04 م
هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
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شهد نادى مدينتى الرياضى على مدار يومين متتاليين منافسات بطولة الجمهورية للخماسي الحديث ( جري وسباحة ) بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الأندية على مستوى الجمهورية.

وتعد منافسات السباحة فيها أول بطولة رسمية تقام على مجمع حمامات السباحة الأوليمبي بنادي مدينتي منذ افتتاحه .

ويقع نادى مدينتى ( هذا الكيان الرياضى العملاق ) فى وسط مشروع "مدينتى"، على مساحة 200 فدان، ولذا يعد أكبر ناد اجتماعى فى مصر، ويهدف إلى نشر التربية الرياضية والاجتماعية والثقافية بين أعضائه وإلهامهم روح الانتماء، فضلا عن توفير وسائل لاستغلال أوقات الفراغ.

ويضم نادى مدينتى العديد من الأكاديميات لمختلف الألعاب تشمل: أكاديمية الكاراتيه، التنس، الباليه، كرة القدم، الملاكمة، الرماية، الجمباز، التايكواندو، الكونغ فو، وصالة للألعاب الرياضية، وأكاديمية كرة السلة، والسباحة.



ويأتى هذا النادى تحقيقا لأهداف مجموعة طلعت مصطفى العقارية، فى اقتحام عالم الرياضة بقوة نظرًا لما يمتلكه النادى من مميزات عديدة سواء على مستوى التجهيزات أو الكفاءات التدريبية والإدارية بالإضافة إلى أنه أكبر نادى اجتماعى فى مصر من حيث المساحة، وهو ما يؤهله لأن يصبح نموذج مشرف للدولة فى استضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى.

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