يدر دخلا 30 مليار جنيه.. سياحة البرلمان توصي بسرعة تطوير مواقع مسار العائلة المقدسة

أوصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بسرعة إزالة أى معوقات أمام تنفيذ المشروع القومى لتطوير مواقع مسار العائلة المقدسة الذى تم اطلاقه فى عام 2013.



أكدت اللجنة فى اجتماعها الليلة برئاسة عمرو صدقى رئيس اللجنة أن هذا المشروع مهم جدا استراتيجيا وتنمويا وسياحيا لمصر.



وكشف الدكتور عادل الجندى مدير عام العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجى بهيئة التنمية السياحية أن هذا المشروع سيدر دخلا يتجاوز 30 مليار جنيه بعد اكتماله، حيث تشير التقديرات إلى أن معدل إقامة أى سائح ستكون 29 يوما بمعدل إنفاق يومى 120 دولارا.



وأضاف أن وزارة السياحة تولى المشروع اهتماما خاصا؛ لأنه ليس مجرد مشروع سياحى، بل مشروع تنموى عمرانى متكامل، حيث يمر مسار العائلة المقدسة فى ثمانى محافظات من الدلتا شمالا إلى أسيوط والمنيا جنوبا مرورا بالقاهرة.



وقال إن المسار يمر بـ 25 نقطة سياحية منها 18 نقطة محورية يتم التركيز عليها كمشروع تنموى متكامل، مشيرا إلى أن مسار العائلة المقدسة هو أطول مسار سياحى فى العالم، حيث يبلغ طول الرحلة 3500 متر.



وأوضح ممثل وزارة السياحة أن الوزارة تستهدف زيادة عدد الزائرين لهذه النقاط التى تمر بها الرحلة من 300 ألف حاليا إلى 500 ألف زائر.



وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 1.5 مليار مسيحى حول العالم منهم 1.9% يقصدون المزارات السياحية القبطية فى مصر.



وأكد الجندى أنه يجرى حاليا تطوير كافة نقاط المسار، ومنها منطقة جبل الطير فى المنيا حيث يتم إقامة مرسى نيلى جديد أمام المنطقة وكذلك تطوير منطقة الفرمة فى شمال سيناء ودير المحرق فى أسيوط وشجرة مريم فى المطرية بالقاهرة.



وتعهد الجندى بسرعة الانتهاء من المشروع بالتنسيق مع وزارة الآثار، مؤكدا أن سبب التأخير كان نتيجة الأحداث التى شهدتها مصر بعد عام 2013.



ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى محمد ممثل وزارة الآثار أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة وأعدت كافة الدراسات لحصر المواقع الأثرية التى تحتاج لتطوير وقطعت شوطا كبيرا فى هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة السياحة.