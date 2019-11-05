الداخلية فى يوم.. ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين بالجيزة.. مقتل وليد البح منفذ حادث رئيس مباحث قوص

الداخلية فى يوم:

ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين بالجيزة

الأمن العام يضبط المتهمين بقتل سائق فى الجيزة

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 5 آلي و50 طلقة نارية فى خصومة ثأرية بالمنيا

القبض على متهمين خطفا عاملا للحصول على مليون جنيه فى المنيا

مبادرة كلنا واحد.. وزارة الداخلية توجه قوافل طبية وخدمية لمساعدة المواطنين

ضبط شخصين بحوزتهما 12 كيلو حشيش و3013 قرصا مخدرا









شهد أمس العديد من الأحداث الهامة من اخبار الحوادث، ونجحت جهود وزارة الداخلية فى ضبط العديد من القضايا وكشف غموض وقائع جريمة فى عدة محافظات، وكذلك شنها للعديد من الحملات الامنية على البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز تلك الجهود.





فنظمت قطاعات وزارة الداخلية وعدد من مديريات الأمن عدة قوافل إنسانية تجوب القرى والنجوع بالمحافظات، لتوزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية.





تولى قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية التنسيق مع مديرية أمن الجيزة بتوجيه قافلة طبية ضمت كافة التخصصات، مدعومةً بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية شنبارى بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.





يأتي ذلك استمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأولى بالرعاية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وتفعيلًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.





كما يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تقديم الدعم والرعاية الصحية للمواطنين قاطنى القرى الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم.





ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على موظف أمن إداري بمستشفى قصر العينى القديم ألقى زيتا على مقاعد انتظار المرضى لعدم جلوسهم عليها، مما ترتب عليه زحام شديد داخل المستشفى.





وكانت الأجهزة الأمنية تحركت على خلفية ما تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعى حول قيام أحد موظفى الأمن الإدارى بمستشفى القصر العينى القديم بإلقاء زيت على مقاعد انتظار المرضى لعدم جلوسهم عليها، وترتب على ذلك حدوث زحام شديد وجلوس المرضى على الأرض.





وبضبط موظف الأمن المذكور ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإجبار المرضى المترددين على سرعة الانصراف بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة العامة.





وشنت أجهزة الأمن بالقاهرة، حملة موسعة لتطهير سوق المنهل بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر من الاشغالات والاسواق العشوائية وازالة الباكيات والعشش بها ، وسط فرحة عارمه من الاهالي بعد ان اصبحت تلك المنطقة مصدرا للعشوائية .





وكان إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقه الشرقيه واللواءان مجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر وطارق راشد مساعد فرقة مصر الجديدة لقطاع الشرق بمشاركة رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، شنوا حملة مكبرة اليوم الاثنين تم خلالها ازالة التعديات والاشغالات و المخالفات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر الحضارى وتلوث البيئة فى منطقة سوق المنهل.





وقال مجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر، ان الحملة تم خلالها ازالة التعديات على املاك الدولة ورفع جميع المخالفات والاشغالات العشوائيه من عشش والباعة الجائلين المتواجدين بالشوارع المحيطه بسوق المنهل والتي شوهت المظهر الحضاري وأدت الي التلوث البيئي في محيط السوق وتضرر المواطنين وإعاقة حركة السير للمارة والعربات ، وتم التنبيه عليهم بالتواجد داخل السوق وليس خارجه ورفع و ازالة المخلفات والقمامه الناتجه عن ذلك٠





وأفاد اللواء الوصيف انه جار العمل و المتابعة في جميع المناطق بقطاع الحي لإنهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنين حرصا على استعادة المظهر الحضاري اللائق لمناطق حي شرق مدينة نصر .





فى الوقت نفسه ، شن رجال الحي بشرق مدينة نصر حملة ليلية استهدفت الباعه الجائلين بمحيط حى السفارات استجابة لشكاوى الاهالي .





ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بعد ملاحقات أمنية موسعة شملت محافظات الصعيد فى القضاء على المتهم الرئيسى فى حادث استشهاد رئيس مباحث قوص ، والهارب من 67 سنة سجنا.





كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلف بسرعة ضبط المتهمين فى واقعة استشهاد الرائد باسم فكرى "رئيس وحدة بمباحث مركز قوص بأمن قنا" ، وتم تشكيل فريق بحث مكبر عمل على مدار الساعة لملاحقة مرتكبى الواقعة.





وردت معلومات لمفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى بأمن قنا مفادها اختباء العنصر الإجرامى شديد الخطورة " و. م. ص" وشهرته البح 27 سنة عاطل مقيم بنجع محروس بدائرة مركز قفط - المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية والسابق اتهامه فى 20 قضية "إطلاق أعيرة نارية , مقاومة سلطات , قتل , خطف سرقة بالإكراه") والمحكوم عليه فى 8 قضايا "4 جنايات - 4 جنح" بالسجن لمدة 65 سنة وحبس سنة و8 أشهر 4 قضايا جنح حبس "سرقة , تبديد , مشروبات كحولية"؛ بمزرعة مهجورة بالظهير الصحراوى بطريق «أسيوط ـــــــ البحر الأحمر» دائرة قسم أسيوط الجديدة.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة القطاع وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى بأمن أسيوط مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجده فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاههم.





وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران ، ونتج عن ذلك التعامل مصرع المتهم وعُثر بجواره على "بندقية آلية و2 خزينة و12 طلقة من ذات العيار ومبلغ 10 آلاف جنيه".





وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أطفيح "والمعينة بخدمة القول الأمنى بطريق الكريمات دائرة المركز" من ضبط عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - ومُقيمان بدائرة مركز شرطة قنا حال إستقلالهما سيارة ميكروباص قيادة أحدهما، وملك والده فى الإتجاه القادم من القاهرة للوجه القبلى.





وبتفتيش السيارة أمكن ضبط كمية من مخدر الأفيون وزنت 35 كيلو جرام بمخبئين سريين بظهر مقعد السائق وتجويف الباب الجرار.





وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وجلبها من محافظة السويس لترويجها بدائرة مركز شرطة قنا.





يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





وتمكنت مباحث قسم شرطة الجيزة من ضبط عاطل – سبق إتهامه فى 7 قضايا "مخدرات، سلاح نارى لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته 112 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، و2 هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 72180 جنيها.





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائه.





كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة من ضبط صيدلى "مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور" – مقيم بمنطقة الهرم - سبق إتهامه فى قضيتين مخدرات) لقيامه بالإتجار فى العقاقير المخدرة، متخذًا من الصيدلية ملكه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته 3013 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع، هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 19137جنيها.





وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.





وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





وألقت اجهزة الأمن بالمنيا القبض على متهمين اثنين خطفا عامل وطلبا من اهله مليون جنيه لاطلاق سراحه بعد نشوب خلافات ماليه بينهم بسبب بيع المجنى عليه تمثالا مزيفا للمتهمين على انه أثرى.





تلقى اللواء محمد حليل مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديريه تلقى ضباط مباحث مركز ملوى بلاغا من ربة منزل يفيد بتلقيها اتصالا من نجلها عامل، أبلغها خلاله باختطافه من قِبل شخصين باستخدام سيارة ملاكي، وطلب مليون جنيه فدية لإطلاق سراحه، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء تقابله معهما أعلى كوبري النيل بملوى، بسبب ادعائهما استيلائه وآخرين على مبلغ مالي منهما نظير بيعه لهما تمثالا أثريا مزيفا.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتبين عدم تواجدهم، وتم ضبط السيارة المستخدمة أسفل منزل أحدهم، وفى وقت لاحق حضر المتهمون من تلقاء أنفسهم وبصحبتهم المجنى عليه، وأنكروا قيامهم باختطافه وعللوا تواجده بصحبتهم لإنهاء بعض الخلافات المالية بينهم وبين صديق للمجنى عليه تاجر.





وبإعادة مناقشة المجنى عليه أنكر ما جاء بأقوال المتهمين، وقرر بسابقة تلقيه اتصالا من صديق له طلب خلاله منه التوجه لمقابلة المتهمين الأول والثانى بأحد المقاهى بالقرب من كوبرى النيل، وقيامه باصطحابهما لمسكن صديقه بدائرة المركز، وحال استقلالهما الدراجة النارية خاصته طلب منه أحدهما التوقف وفوجئ بقيامهما بتكبيله، واصطحابه عنوة داخل السيارة قيادة أحد المتهمين وتوجهوا لإحدى الوحدات السكنية بمدينة المنيا الجديدة للضغط على صديقه لدفع مبالغ مالية مدين بها لهم، وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المجنى عليه، تحرر محضر بالواقعه، وتولت النيابه التحقيق.









ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على 5 أشخاص من عائلتين بينهما خصومة ثأرية بحوزتهم 5 بنادق آلية وخرطوش و50 طلقة نارية تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائى بالمديرية، بورود معلومة إلى وحدة مباحث مركز المنيا مفادها حيازة بعض الأشخاص من عائلتين أسلحة نارية والسابق وجود خصومة ثأرية فيما بينهم بتاريخ 10 أكتوبر 2018 نتج عنها مقتل شخص.





وعقب تقنين الإجراءات وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم أحمد صلاح مفتش مباحث المركز وبقيادة المقدم أحمد يسري رئيس مباحث المركز تم ضبط طرف أول محمد. ع. خ31 سنة سائق وبحوزته بندقية و20 طلقة، وأحمد. ع. خ 27 سنة عامل وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 أجنبية الصنع و4 طلقات، ومحمود. ع. خ 25 سنة عامل وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع.





طرف ثان كريم. أ. ش 19 سنة سائق وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 و3 طلقات ونصر. ا. ر 24 سنة عامل وبحوزته بندقية آلية و21 طلقة.





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الدفاع عن النفس وعن ذويهم في حال الاعتداء من الطرف الآخر، تحرر محضر بالواقعة برقم 8606 إداري المركز وتولت النيابة التحقيق.





وكشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة سائق بمسقى مياه بمنطقة ابو النمرس، وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بدافع السرقة.





تلقى مركز أبوالنمرس بلاغا من محاسب 39 سنة ، مُقيم دائرة المركز" بعثوره على جثة لشخص مجهول بمسقى مياه بذات الناحية " وملفوف حول رقبته حبل.





وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد شخصية المجنى علية 16 سنة سائق.





وبسؤال والده 52 سنة كهربائى" قرر بخروج المجنى عليه للعمل على التوك توك قيادته منذ يوم 30/10/2019 وعدم عودته.





وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما كلًا من عاطل والسابق إتهامه فى قضيتين "مخدرات" 21 سنة ، وعاطل 21 سنة مقيمان بدائرة قسم الطالبية.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما بمواجهتهما إعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة وقررا بإتفاقهما على إستدراج أحد سائقى التوك توك والتخلص منه وسرقته.





وبتاريخ الواقعة إستوقفا المجنى عليه بالتوك توك قيادته وطلبا منه توصيلهما لمنطقة ترسا وأثناء سيرهما إستغلا ظلمة الطريق وخلوه من المارة وقام الأول بلف الحبل حول رقبته فأودى بحياته وقاما بإلقاء جثته بمكان العثور وإستوليا على هاتفه المحمول والتوك توك وهربا .





أرشدا عن مكان تصريفهما للمسروقات لدى ثلاثة اخرين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.





ووجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية جديدة ضد مروجي المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال إعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين.





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الإتجار بمخدر الهيروين ورصد محاولتهما تصنيع وإعادة تدوير ذات المخدر لمضاعفة كمياته، وقد أمكن الوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى، وتبين أنهما (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة قسمى شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وثالث العريش بشمال سيناء)، حيث يقوم أحدهما بتجهيز المواد الكيميائية والخامات والأواني اللازمة فى تصنيع مخدر الهيروين الخام، بينما يقوم الثانى بترويج المنتج النهائى من ذلك المخدر على عملائهما بالبلاد.





وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهمين وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات فى أحد الأكمنة التى أعدت لضبطهما بالقرب من مسكن الأول، وبتفتيشهما والسيارة والمسكن والمخزن الخاص بالمتهم الأول بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.





وتم ضبط 6000 قرص لعقار "الكبتاجون" المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (50 جرام)، و10 أقراص مخدرة لعقار "الترمادول"، و"23 برميل، 5 أكياس" لبعض المواد الكيميائية مختلفة الأنواع والتى تستخدم فى عملية التصنيع وزنت "485 كيلو جرام"، و "19 زجاجة ، 13 جركن" لبعض المواد الكيميائية مختلفة الأنواع المستخدمة فى عملية التصنيع، ومبلغ مالى قدره 190 ألف جنيه، و4 هواتف محمولة، و2 ميزان حساس.





وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات، وأيدا ما جاء بالتحريات.



