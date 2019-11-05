عادل عبد الرحمن: البعض حول اختلاف الخطيب مع تركى آل الشيخ إلى خلاف.. فيديو

قال عادل عبدالرحمن نجم الأهلي السابق، إنه لم يكن هناك خلاف بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ولكن الأمر كان بسيطًا، وهناك من كان يؤجج الخلافات بين الأشقاء المصريين والسعوديين، مؤكدًا أنه كان واثقًا من الصلح بينهما.



وطالب عادل عبدالرحمن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، المستفيدين من الخلافات، بالهدوء، وعدم تأجيج الصراعات.



وأضاف عادل عبدالرحمن أن تركى آل الشيخ رجل رياضي ويده بيضاء على الكره السعودية وعاشق للنادي الأهلي.



وأوضح عادل عبدالرحمن أن ما كان بين تركي آل الشيخ والخطيب نتيجة اختلاف بين عادات الأندية المصرية والأندية السعودية، ولكن هناك من تدخل بينهما لتحويل الاختلاف إلى خلاف.



وأشار عادل عبدالرحمن إلى أن تركى آل الشيخ أفاد الكرة المصرية باستثماره فيها، وبيراميدز أثرى مسابقة الدورى المصري.



وتابع عادل عبدالرحمن أن الخلاف لم يكن مع شخص الخطيب، لكونه شخصية ذو قيمة كبيرة للرياضة المصرية والعربية ورئيس نادي القرن في أفريقيا، وقيمة كبيرة كلاعب وكرئيس نادي.



واستطرد عادل عبدالرحمن نجم الأهلي السابق، أن المصالحة بين المستشار تركى آل الشيخ ومجلس إدارة الأهلي، إفادة للكرة المصرية.