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منوعات

لحظة دهس طفل أمام مدرسته في الكويت.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:10 ص
صدى البلد
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كريم جمال
تداول رواد تويتر، مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة وفاة طفل كويتي يبلغ من العمر عدة سنوات، أمام مدرسته، دهسًا أسفل سيارة.

وبحسب إرم نيوز، نعت وزارة التربية الكويتية الطالب عبر حسابها على تويتر" : "إيمانًا بقضاء الله وقدره، ينعى وزير التربية ووزير التعليم العالي أ.د حامد العازمي والأسرة التربوية، يعقوب أحمد الجفيني، الطالب بمدرسة شيخان الفارسي الابتدائية بنين، التابعة لمنطقة حولي التعليمية، والذي وافته المنية صباح اليوم إثر تعرضه لحادث دهس في أثناء عبوره الطريق".

من ناحية أخرى أعلن وزير التربية الكويتى عن متابعة التحقيقات مع وزارة الداخلية للوقوف على ملابسات الحادث، ومعاقبة المتسبب فى إهدار روح هذا الطفل.

يأتى ذلك بعدما تسببت تلك الحادثة في موجة غضب شديدة على منصات التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية، وطالب الرواد بمعاقبة المتسبب.

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