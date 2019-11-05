أنت مجرد دمية ومبادرتك مشبوهة.. تحالف الأحزاب المصرية يفضح النائب أحمد طنطاوى

أكد تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 40 حزبًا سياسيًا أن مرحلة بناء وتدعيم أركان ومؤسسات الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمى والدولي رغم كل التحديات التى واجهت مصر، إلا أن حكمة القيادة السياسية ووعى وتكاتف الشعب المصرى ساهم فى إنجاز تلك المرحلة.



وقال التحالف في بيان له، إن ما طرحه عضو مجلس النواب أحمد طنطاوى بشأن مبادرته لتدعيم أركان الدولة بأنها ليست مبادرة ولكنها محاولة مكشوفة يتستر خلفها من يسعون لهدم الدولة المصرية، وخاصة جماعة الإخوان الإرهابية التى يبدو أن أحمد طنطاوى تحالف معهم ويتحدث بلسانهم، متجاهلا رأى الشعب المصرى ومتمسكا برأى الخونة والإرهابيين.



وأضاف تحالف الأحزاب المصرية قائلًا: "بمتابعة النائب أحمد طنطاوى نجد أنه اعتاد على إثارة النواب تحت قبة البرلمان، وقرر أن يثير المواطنين والرأي العام المصرى بطرح مبادرات مشبوهة ظاهرها الإصلاح وباطنها الهدم وعدم الاستقرار مستغلا حصانته البرلمانية، وقام ببث فيديو مدته ساعة ونصف كان من الأفضل أن يتواجد بين أبناء دائرته ويتفرغ لخدمتهم وحل مشاكلهم تحت القبة ولكنه تفرغ لحمل وتبنى مبادرات مشبوهة وأجندات الجماعة الإرهابية.



وأكد التحالف، أن أحمد طنطاوي نسى أو تناسى سجل ممارساته وأفعاله تحت قبة مجلس النواب المثيرة للجدل والمخالفة للائحة المجلس وتقاليده البرلمانية، فيجب أن يطلق عليه نائب الشغب وليس نائب الشعب، وبدلا من أن ينصح نفسه ويعدل من سلوكه أطلق مبادرة مشبوهة وقام بالتشكيك فى الإنجازات والنجاحات التى تتحقق فى دولة كبيرة، محملة بالأعباء الناجمة عن التصرفات غير المسؤولة من المخربين والخونة وأعداء الوطن وجماعات الإخوان الإرهابية.



وحذر التحالف النائب أحمد طنطاوي: "لا تفرح بما تروجه لك قنوات الإخوان الإرهابية، فأنت مجرد دمية فى يد جماعة الإخوان الإرهابية وأنك البديل للمقاول الهارب خارج مصر لهدم الدولة المصرية".



وأعلن التحالف عن تحدي النائب طنطاوى أن يطرح هذه المبادرة على أبناء دائرته، لكى يعرف رد فعلهم قبل أن يعرف رد فعل الشعب المصرى وبدلا من الارتماء فى أحضان أعداء الشعب المصرى وتحقيق مخططاتهم الهدامة عليه أن يعود إلى رشده ويطلب من الشعب المصرى المغفرة عما ارتكبه فى حقه على مدار 4 سنوات تحت قبة مجلس النواب وخارجها.



وأكد تحالف الأحزاب المصرية أن ما طرحه طنطاوى مجرد هراء ولا يستحق القراءة، وقد قمنا بالرد عليه لصدوره من شخص يحمل صفة نيابية.



وأعلن التحالف رفضه التام لما طرحه طنطاوى ويطالب المجلس بتحويله، إلى لجنة القيم فمثل هذا لا يمثل شعب مصر بل يمثل جماعة إرهابية فمكانه الطبيعى بجوارهم، وأيضا نطالب أجهزة الدولة بالتصدى لمثل هذا الطنطاوى فهو مخرب ويجب أن يعاقب بالقانون.



وكانت القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التى تبث من الخارج، بدأت حملة إعلامية مكبرة وفى وقت واحد، للترويج للمبادرة التى أطلقها النائب البرلماني أحمد طنطاوى مؤخرا.



حيث قامت القنوات الإخوانية وعلى رأسها قناة مكملين التى يديرها الهارب أيمن نور، فى الترويج للشائعات حول الأوضاع فى البلاد خلال الأيام الماضية، واتضح أن ذلك كان تمهيدا لترويجها لمبادرة البرلماني أحمد طنطاوى.



وأصدر البرلماني أحمد طنطاوى مبادرة غريبة من خلال بث فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ثم وفى وقت قصير تتناقله جميع القنوات التابعة للجماعة الارهابية مما يؤكد انه تم تسجيل وبث الفيديو بتنسيق واضح بينهم .



ولن تكون ذلك أول سقطة للبرلمانى، ولكن الواقعة الأولى عندما دافع البرلماني عن أعضاء خلية الأمل، التابعة للجماعة الإرهابية والتى يتم التحقيق معها فى قضايا تتعلق بالتخطيط لإثارة الفوضى فى البلاد، مستغلا فى ذلك حصانته البرلمانية التى أعطاها له الشعب المصرى.