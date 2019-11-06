مهرجان القاهرة السينمائى يكشف عن برنامج دورته الـ41.. عرض أكثر من 150 فيلماً مرشحة للزيادة.. و8 دور عرض تستقبل ضيوف الجمهور

لجنة تحكيم سينما الغد لم تكتمل بعد

توسعات شهدتها مسابقة آفاق السينما العربية





استطاع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام أن يقدم عددا من الأرقام الملفتة قبل حوالي 20 يومًا من تاريخ انعقاد دورته الـ41 والتى تحمل اسم أحد رواد صناعة المهرجانات في مصر والعالم العربي الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، ويتخطى عدد الأفلام 150 مرشحة للزيادة، وفي السطور التالية نرصد عددًا منها:





عدد الأفلام الطويلة 130، عدد الأفلام القصيرة 20، عدد الدول الممثلة 63، العروض العالمية الأولى 18، العروض الدولية الأولى 17، والعروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 84، العروض الأفريقية الأولى 5، والعروض الأول في الشرق الأوسط 7.





يتنافس بالمسابقة الرسمية 15 فيلما وتمنح لجنة التحكيم الدولية الجوائز 7 جوائز وهى:





الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج (لا تمنح الجائزة مناصفة)

الهرم الفضى – جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج.

الهرم البرونزى لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج.

جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو

جائزة أحسن ممثل.

جائزة أحسن ممثلة.

جائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فني.





يتنافس بمسابقة آفاق السينما العربية - التى تم تطويرها على نحو مثير للانتباه - 12 فيلما وتتكون لجنة تحكيمها من 5 أعضاء تمنح 4 جوائز وهي:





جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربى ، وتمنح للمخرج.

جائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

جائزة أحسن فيلم غير روائى.

جائزة أحسن أداء تمثيلى .





أما لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد وتشمل 7 أفلام وتتكون من 3 أعضاء تمنح 2 جوائز وهي:





جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم وتُمنح للمخرج.

جائزة فتحي فرج لأحسن إسهام فني.





لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد لم يتم حسم العضو الثالث فى لجنة تحكيمها وتتكون من 20 فيلما، وتمنح 2 جائزة وهى:

جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير

جائزة لجنة التحكيم الخاصة





المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد).





المهرجان يقدم 7 أفلام ضمن قسم العروض الخاصة، و10 رسميا خارج المسابقة، و 7 فى عروض منتصف الليل والذى يقام للعام الثانى على التوالى، و48 ضمن قسم البانوراما.



