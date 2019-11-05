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محافظات

4 ساعات فقط .. السفر إلى شرم الشيخ أصبح أكثر أمانا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:40 م
الطريق الجديد
الطريق الجديد
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ايمن محمد
أصبح السفر لشرم الشيخ عبر الطريق الجديد الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر أمانا وسوف يقضى على حوادث التصادم والتى راح ضحيتها أعداد كبيرة من المسافرين.

وكان قد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بافتتاح الطريق الجديد اليوم عبر الفيديو كونفرانس علاوة على افتتاح مساكن النصر بطور سيناء.

حيث قام المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر، بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع مساكن النصر بطور سيناء. 

والطريق الجديد لشرم الشيخ يمر شرقا بمدن رأس سدر، أبوزنيمة، وأبورديس، وطور سيناء حتى مدينة شرم الشيخ، لتصبح المسافة بين القاهرة وشرم الشيخ ما يقرب من ٤٥٠ كم كيلو متر، بعد إضافة طريق مصر السويس الصحراوي بطول 110 كيلو مترات.

وبه محطات تموين السيارات على الطريق الجديد، ويبلغ عددها 14 محطة على الجانبين، بمعدل 7 محطات على طريق الذهاب و7 على طريق العودة، بمتوسط مسافة 50 كيلو مترا بين كل محطة، كما تم الانتهاء من إنشاء الاستراحات الخاصة ونقط الارتكازات الأمنية والإسعاف ووحدات التدخل السريع.

الطريق الجديد (عيون موسي – النفق)، والذي تم تنفيذه ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق، بالإضافة إلى قيام هيئة الطرق والكباري برفع كفاءة وصلة الطريق من السويس إلى نفق الشهيد أحمد حمدي ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق.

والطريق اتجاهين 3 حارات في كل اتجاه، بعرض 25 مترا في كل اتجاه.

وأشاد الشيخ سليمان موسى أحد مشايخ بدو جنوب سيناء الشباب أن الطريق الجديد الذى افتتحه الرئيس سوف يتيح للمصريين قضاء عطلة نهاية الأسبوع فى شرم الشيخ علاوة على أنه يقضى على حوادث الطرق.

وأضاف أحمد غباشى رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ أن الطريق يدعم السياحة بشرم الشيخ وخاصة السياحة الداخلية الوافدة من القاهرة ومحافظات الدلتا حيث أن المسافة لا تستغرق أكثر من ٤ ساعات من القاهرة.
4 ساعات فقط .. السفر إلى شرم الشيخ أصبح أكثر أمانا
4 ساعات فقط .. السفر إلى شرم الشيخ أصبح أكثر أمانا
4 ساعات فقط .. السفر إلى شرم الشيخ أصبح أكثر أمانا
4 ساعات فقط .. السفر إلى شرم الشيخ أصبح أكثر أمانا
4 ساعات فقط .. السفر إلى شرم الشيخ أصبح أكثر أمانا
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