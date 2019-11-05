لن ننساك| الأهلي يحيي ذكرى الفريق مرتجي.. ورسالة مؤثرة من نجله

حرص النادي الأهلي على احياء ذكري أحد رموزه ورئيسه السابق وهو الفريق مرتجي حيث أكد أنه أحد أفضل رؤساء النادي عبر تاريخه.ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة الفريق مرتجي، وعلق قائلا: "تحل علينا اليوم ذكرى وفاة الفريق مرتجي رئيس النادي الأهلي الأسبق وأحد أبطال قواتنا المسلحة البواسل #لن_ننساك ".كما أحيي خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي ذكراه و كتب قائلا: " مضت ستة أعوام على رحيل أعظم وأحن أب علمني معنى الأخلاق والقيم ورباني على أحترام الصغير قبل الكبير تعلمت منه الكثير والكثير وفيه ينطبق قول القائل، ذهب الذين يعاش في أكنافهم ...وبقي الذين حياتهم لا تنفع".وأضاف :" ستظل في قلبي ووجداني وسيظل اسمك وسام علي صدري وحمل كبير على كتفي كي احافظ على قدره في زمن بات فيه الصوت العالي والانفلات الأخلاقي هو الغالب، لقد علمتنا أن النفس عزيزة وأنها لغير الله لا تذل ولا تقهر وان نصم أسماعنا و نغض أبصارنا عن قول السفهاء مادمنا علي الحق لأن الله يدافع عن الذين أمنوا".وتابع :" أسألك يا من لا يرد الدعاء أن تجعل قبره روضة من رياض الجنة وان تجعل من فيه في الفردوس الأعلى مع النبيين و الشهداء في مقعد صدق عند مليك مقتدر أسألك يا أعظم من سُئل و أكرم من أعطي أن ترحم والداي رحمة واسعة وان تجعل قلوب المحبين بذكراهما تتعطر وان تجعلنا من الشاكرين الحامدين الراضين بقضائك "