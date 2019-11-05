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رياضة

جينك يفرض التعادل الإيجابي 1-1 أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا .. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:57 م
ليفربول
ليفربول
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محمد رشاد
أنهى فريق الكرة بنادي ليفربول الإنجليزي أحداث الشوط الأول أمام ضيفه جينك البلجيكي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى تجمع بينهما على ملعب الأنفيلد في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وترجم ليفربول تفوقه في الدقيقة 14 بهدف عن طريق فينالدوم بعد عرضية يسارية من ميلنر ردها الدفاع لتصل إلى متوسط ميدان ليفربول الذي سدد بسهولة في الشباك البلجيكية.

وكاد شامبرلين أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد انطلاقة رائعة وعدة مراوغات للدفاع لكن تسديدته في النهاية ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ضربة ركنية لم يستفد منها أصحاب الأرض.

وكان صلاح قريبًا من التسجيل في الدقيقة 37 بعد مقابلة عرضية أرضية من الجهة اليسرى أعقبها بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وتعادل لاعب مازيمبي الكونغولي السابق ساماتا لفريق جينك في الدقيقة 41 بعد ركنية حولها برأسية إلى شباك الفريق الأحمر.

ويحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة وحيدة، بينما يتصدر نابولي برصيد 7 نقاط، ويأتي ريد بول سالزبورج في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثم جينك بنقطة وحيدة في المؤخرة.
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