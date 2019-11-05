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وكيل وزارة الصحة بالكويت: ملتقى الأسبوع 12 دليل على عمق علاقاتنا مع مصر.. صور

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:34 م
الدكتور فواز الرفاعي
الدكتور فواز الرفاعي
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على صالح
أعرب وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤن الخدمات الطبية المسانده في دولة الكويت الدكتور فواز الرفاعي عن تقديره للدور البارز والمتميز لمعرض الأسبوع الكويتي الثاني عشر في مصر والذي حقق نجاحا واسعا في دورته الحالية والذي افتتح تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومشاركة مسئولي الوزارات في الكويت وبحضور السفير الكويتي في القاهرة محمد صالح الذويخ

وقال الرفاعي في تصريحات صحفية لـ "صدى البلد" على هامش فعاليات الاسبوع الكويتي الثاني عشر، الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الملتقي يعكس واجهة حضارية للكويت بمشاركة واسعة من قطاعات الحكومية والخاصة في الكويت ومصر؛ ليكون دليلا بارزا على عمق العلاقات المصرية - الكويتية على جميع المستويات .

وأضاف الرفاعي عقب الافتتاح أن الملتقي والمعرض هذا العام يعكس ما وصلت إليه الكويت من مستويات متقدمة عربيا وعالميا في جميع المجالات في جميع الاصعدة ومن ضمنها وزارة الصحة وما حققته من انجازات طبية وفنية وتمريضية وادارية وكذلك تسليط الضوء من جانب الوفد الكويتي في وزارة الصحة على الحملات التي تقوم بها لتوعية المجتمع والمشاريع المستقبلية .

وشارك من وفد الكويت رئيس الوفد دكتور فواز الرفاعي وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الخدمات الطبية المساندة وخالد العارضي رئيس العلاقات الداخلية والخارجية وحسين الشمري من العلاقات العامة والاعلام.
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