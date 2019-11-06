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تعليم

جولة مفاجئة لرئيس جامعة سوهاج لمتابعة مراحل الطهي بالمطعم المركزي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:08 ص
جولة مفاجئة لرئيس
جولة مفاجئة لرئيس جامعة سوهاج
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قســم التعليم
شدد الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة بالشروط الصحية والغذائية فى إعداد الوجبات الغذائية المطهية المقدمة، لطلاب الكليات، والعاملين واعضاء الهيئة التدريسية .

كان قد تفقد عزيز صباح اليوم في جولة مفاجئة أقسام المطعم المركزي المختلفة وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع .

واشار رئيس الجامعة الي ان جولته تأتى فى إطار حرص ادارة الجامعة على تطبيق الجودةالرقابية على كافة القطاعات الخدمية العاملة بها والتأكد من وصولها إلى أعلى مستوى من الانضباط .

شملت الجولة متابعة، مراحل إعداد الوجبات، والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم، ومراجعة إجراءات التوريد، وكذلك مراجعة تواريخ إنتاج و وانتهاء صلاحية المواد الغذائية المحفوظة والمعدة للاستخدام .
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