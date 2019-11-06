جولة مفاجئة لرئيس جامعة سوهاج لمتابعة مراحل الطهي بالمطعم المركزي

شدد الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة بالشروط الصحية والغذائية فى إعداد الوجبات الغذائية المطهية المقدمة، لطلاب الكليات، والعاملين واعضاء الهيئة التدريسية .



كان قد تفقد عزيز صباح اليوم في جولة مفاجئة أقسام المطعم المركزي المختلفة وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع .



واشار رئيس الجامعة الي ان جولته تأتى فى إطار حرص ادارة الجامعة على تطبيق الجودةالرقابية على كافة القطاعات الخدمية العاملة بها والتأكد من وصولها إلى أعلى مستوى من الانضباط .



شملت الجولة متابعة، مراحل إعداد الوجبات، والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم، ومراجعة إجراءات التوريد، وكذلك مراجعة تواريخ إنتاج و وانتهاء صلاحية المواد الغذائية المحفوظة والمعدة للاستخدام .