Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انتهاء أزمة الأطباء المصريين فى الكويت

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:41 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالى
قالت النقابة العامة للأطباء، إن لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة، تلقت من بعض الأعضاء العاملين بالكويت، ما يفيد بأنهم يواجهون أزمة تتلخص فى عدم استخراج التراخيص، وعدم البدء فى العمل حتى انتهاء إجراءات المعادلة، التى قد تستغرق شهورا من المراسلات وعدم حصول الطبيب على عمل رسمى ولا راتب.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن لجنة العلاقات الخارجية ومقررها الدكتور محمد الأكشر، عضو المجلس، تواصل مع أطباء مصريين يعملون بالكويت، لبحث وسماع شكواهم، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع الجمعية الطبية الكويتية، والتى بدروها أصدرت قرار بإنهاء الأزمة.

وتضمنت الشكوى، أن المشكلة إثر التطورات الأخيرة المتعلقة بالقانون رقم 78 لسنة 2019، بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة بالكويت.
انتهاء أزمة الأطباء المصريين فى الكويت
انتهاء أزمة الأطباء المصريين فى الكويت
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للتوعية من خطورة داء الكلب.. البيطريين تحتفل باليوم العالمي للسعار

النقابة: وصول العائمة الجديدة إلى مقرها بنادي الأطباء بالجيزة

الاطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب الجديد

الأطباء: قانون المسئولية الطبية أولوية عمل للمجلس

4 ملفات هامة على طاولة مجلس الأطباء الجديد.. 10 سنوات سجن وغرامة عقوبة الاعتداء أثناء العمل.. وأولوية العمل على قانون المسئولية الطبية

حل أزمة معادلة الشهادات للأطباء المصريين بالكويت

ترشيحاتنا

اتحاد كرة السلة ينتظر تقرير حكم مباراة الأهلي والزمالك لفرض العقوبات

على غرار أرامكو.. ضابط إسرائيلي يحذر من هجمات إيرانية محتملة

تركي آل الشيخ: محمود الخطيب ومجلسه وراء رفض تعاقد الأهلي مع رامون دياز

أزمة الكأس ليست الأولى.. إيهاب أمين بطل أزمات الأهلي والزمالك في السلة

مميزات جديدة من واتساب للمستخدمين في التحديث الجديد.. صور

بـ صورة من الذكريات.. هيدى كرم تتألق فى إطلالة صباحية

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد بالصور.. مرحاض ذهبي مرصع بـ40 ألف ماسة للبيع مقابل هذا السعر

بفستان كرانيش.. حلا شيحة تبرز جمالها

بقفطان مغربى أبيض مبهر.. أصالة تشعل إنستجرام