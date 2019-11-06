انتهاء أزمة الأطباء المصريين فى الكويت

قالت النقابة العامة للأطباء، إن لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة، تلقت من بعض الأعضاء العاملين بالكويت، ما يفيد بأنهم يواجهون أزمة تتلخص فى عدم استخراج التراخيص، وعدم البدء فى العمل حتى انتهاء إجراءات المعادلة، التى قد تستغرق شهورا من المراسلات وعدم حصول الطبيب على عمل رسمى ولا راتب.



وأوضحت النقابة، فى بيان، أن لجنة العلاقات الخارجية ومقررها الدكتور محمد الأكشر، عضو المجلس، تواصل مع أطباء مصريين يعملون بالكويت، لبحث وسماع شكواهم، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع الجمعية الطبية الكويتية، والتى بدروها أصدرت قرار بإنهاء الأزمة.



وتضمنت الشكوى، أن المشكلة إثر التطورات الأخيرة المتعلقة بالقانون رقم 78 لسنة 2019، بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة بالكويت.