الميقاتي: إكسبولينك تستقبل مشترين من أفريقيا وجنوب آسيا وأستراليا

استقبل معرض وملتقي «أجرو جيت 2019» فى اليوم الثاني من انطلاقه بمشاركة 25 شركة من الحاصلات الزراعية، العديد من البعثات التجارية من المشترين الدوليين فى كل من دول أفريقيا وجنوب آسيا وأستراليا.



ونظمت جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، معرض وملتقي «أجرو جيت 2019» خلال الفترة من 5 إلي 6 نوفمبر الجاري بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بمشاركة عدد من سفراء دول العالم.



وأكدت الشركات العارضة أن معرض وملتقي «أجرو جيت 2019» يعد خطوة وانطلاقة كبيرة نحو الترويج لصادرات الحاصلات الزراعية لمختلف دول العالم، مؤكدين أن المعرض لاقي اقبالا كبيرا من المشترين الدوليين خاصة من دول افريقيا وآسيا واستراليا.



من جانبه قال المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، أن مصر اصبحت من أهم الدول المنتجة والمصدرة للحاصلات الزراعية خاصة البرتقال، مضيفا أن معرض أجرو جيت سيساهم بشكل كبير فى نمو حجم الصادرات المصرية فى اسواق افريقيا.



وأكد أن المعرض يستهدف ايضا فتح اسواق جديدة لصادرات الحاصلات الزراعية خاصة فى اسواق آسيا واستراليا.



وكشف رئيس جمعية المصدرين المصريين، انه سيتم خلال شهر نوفمبر الجاري استقبال عدد من البعثات المشترين الدوليين للدورة الرابعة من ملتقي ومعرض « دستنيشن إفريقيا 2019» السبت المقبل، مضيفا كما تستقبل ايضا بعثات من المشترين الدولين لمعرض تجهيزات الفنادق فى 25 نوفمبر الجاري ويتضمن 5 قطاعات للمستلزمات وتجهيزات الفنادق.



وقال إن «إكسبولينك» ستقوم بتنظيم بعثة تجارية لقطاع الأثاث إلي المملكة المغرب خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن المغرب تعد بوابة للصادرات المصرية فى دول غرب أفريقيا مما يساهم فى زيادة الصادرات فى جميع القطاعات.



وأضاف «الميقاتي» نركز في الوقت الحالي على اسواق شرق أفريقيا نتيجة لسهولة النقل البحري إليها خاصة بعد تيسير خط ملاحي مباشر مما يسمح بنقل البضائع بين المواني المصرية وميناء مومباسا و دار السلام.



وأكد أن اسواق غرب افريقيا تعد مرحلة ثانية للصادرات المصرية، مشيرًا الى أنه فى حالة تدشين خطوط مباشرة ضمن مشروع "جسور" بين الاسكندرية إلي المغرب ستساهم بشكل كبير فى نفاذ الصادرات إلي دول غرب أفريقيا.



وأشار الى أن «إكسبولينك» أن قامت بعمل بعثات تجارية للعديد من الدول الافريقية فى القطاع الهندسي والكيماويات، ومواد البناء في كينيا واوغندا والسنغال وتنزانيا وكوت ديفوار وغانا ورواندا واثيوبيا.



وقال ان قطاع المستلزمات الطبية والصناعات الدوائية من القطاعات الواعدة فى افريقيا بجانب مواد البناء والقطاع الغذائي خاصة المعلبات والعصائر بجانب القطاع الهندسي ومستلزمات الاجهزة الكهربائية وهما من القطاعات التي تحقق فيها مصر ريادة فى الاسواق الافريقية بجانب القطاع الكيماوي خاصة الاسمدة فى شرق افريقيا وفق لما اظهرته الدراسات التي قامت بها «إكسبولينك» وبعثاتها التجارية المختلفة.



وأكد «الميقاتي» أن «إكسبولينك» تدرس مع القطاع الخاص المصري عمل منافذ لبيع الاجهزة الكهربائية والمنزلية في افريقيا علي غرار «بي تيك» لمضاعفة الصادرات خاصة وان افريقيا سوق واعد للاجهزة المنزلية والكهربائية.

