لكل اسم حكاية.. الدلنجات الاسم الطيب وطريق الفتح الإسلامي لمصر وأبو غزالة أشهر أبنائها

تقع مدينة الدلنجات جنوب مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، بمسافة 21 كيلومترًا تقريبًا، ويحدها جنوبًا منطقة التحرير وشرقًا كوم حمادة وإيتاى البارود وغربًا حوش عيسى، و تضم 5 وحدات محلية قروية و45 قرية و771 تابعًا و تشتهر المدينة بالزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار، وفيها حضر وريف وبدو، ونسبة التعليم مرتفعة في الحضر والريف.



لماذا سميت الدلنجات بهذا الاسم؟



مدينة الدلنجات اسمها القديـــم " الإســـم الطيب " حيث كانت تقع شرق قرية دلنجة التي يوجد بها " تل آثار كوم دلنجة " و هو تل آثري و يقع هذا التل بالقرب من" قرية أبو سيف حاليا ".



و سميت مدينة الدلنجات بهذا الاسم نسبة إلى من استوطنها من أهل دلنجة ولما أنشئ مركز الدلنجات كانت القاعدة و العاصمة بداخله سنة 1871م ثم نقل ديوان مركز الدلنجات سنة 1884 م إلى إيتاي البارود لوقوعها على محطة السكة الحديد مع بقاء المركز باسم الدلنجات .



و في عام 1896 م,أنشئ مركز ايتاي البارود و مازال مقر ديوان مركـــز ايتاي البارود حتى صدور قرار وزير الداخلية في أكتوبر عام 1906 م بإعادة تكوين مركز الدلنجات للمرة الثانية على أن يضم بعض القرى والتوابع الواقعة في مركزي كوم حمادة و ايتاي البارود.



تاريخ مركز الدلنجات



يرجع تاريخ مركز الدلنجات الي عصر الفراعنة، حيث توجد فيها مناطق أثرية عدةٌ يرجع تاريخها إلى ألفي سنة قبل الميلاد، مثل كوم الملك فرين الذي يقع في قريه كوم فرين بالدلنجات،والذي يعد من أهم وأكبر التلال الأثرية ويرجع تاريخه إلى الأسرة الـ 18 في عصر رمسيس الثاني.



ويضم حصن من منظومة الحصون والدفعات التي أقامها الملك رمسيس الثاني بغرب الدلتا للدفاع عن حدود مصر الغربية من الغارات القادمة من غرب مصر وكوم قرطاس الذي يقع شمال المدينة وقد مرَّ بالدلنجات القائد عمرو بن العاص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب سنة 20 هـ - 639 م أثناء الفتح الإسلامي لمصر. وقد اختيرت الدلنجات مركزًا ومدينة في التقسيم الإداري سنة 1899 م.



عدد السكان و التقسيم الادارى لمركز الدلنجات



يضم 5 وحدات محلية قروية بها 45 قرية و771 تابعًا يبلغ عدد سكانها 44,504 نسمة، منهم 21,824 ذكر و22,680 أنثى بحسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.



ومن أهم قرى مركز الدلنجات" زاوية حمــور - المسين - كوم زمران- زمران النخل -درويش_ نسيم - الطيرية- منشأة- أبو وافية- جزائر عيسى -زاوية مسلم أبو صمادة - كفر لحمير - الوفائية- زهور الأمراء- زاوية أبو شوشة- درشاى -منشأة فاضل- ابيا الحمراء- أبو مسعود - شركة الاتحاد - المنشية الجديدة- الحجر المحروق - أبو سعيفة -طيبة - قمحة - البستان - عزبة النهر - الخليلية- العلامية-عبد المجيد صالح - الإمام الحسين- الإمام الغزالي - أحمد رامي"



أعلام ومشاهير مركز الدلنجات



الأديب والمفكر توفيق الحكيم,المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة "وزير الدفاع المصري الأسبق "، والدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام" مفتي الديار المصرية "، واللواء فاروق حافظ المقرحي " مساعد أول وزير داخليه الأسبق ".

