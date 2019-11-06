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منوعات

نقص حاد في دواء رئيسي لعلاج الصرع والسرطان بالولايات المتحدة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:14 م
صورة مقربة لميكروب
صورة مقربة لميكروب
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أماني إبراهيم
تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من نقص حاد في دواء شائع يستخدم لعلاج أمراض الأورام السرطانية والصرع واضطرابات المناعة.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية فإن هذا النقص الحاد يرجع إلى دواء يحتوي على مادة الجلوبيولين، الأمر الذي أجبر الأطباء في جميع أنحاء البلاد على الحفاظ على الكمية المتوفرة للحالات الخطيرة مع نصح الأطباء بتخفيض الجرعة المقررة لكل المرضى.

ويساعد الجلوبيولين المناعي على حماية المرضى من الالتهابات، ويستخدم لعلاج العديد من الأمراض كالنوبات، وسرطان الدم، وأمراض المناعة الذاتية، وزرع الأعضاء، وأمراض العضلات الحادة، واضطرابات الأعصاب.

وقال جون بويل، رئيس مؤسسة نقص المناعة، وهي مجموعة وطنية غير ربحية لتمثيل المرضى الذين يعانون من اضطرابات المناعة عن هذا الدواء أنه كالمعجزة وضروري ليجعلهم أحياء.

ويحتوي الجلوبيولين المناعي، المصنوع من التبرع بالدم البشري من مواد مشتقة من بلازما الدم، على أجسام مضادة لمكافحة العدوى، وعادة ما يتم إعطاؤها للمرضى عن طريق الوريد في المستشفى أو في مركز الحقن، وهذا الدواء فعال للغاية وأصبح شائعًا في السنوات الأخيرة بين الأطباء الذين يصفونه للمرضى بشكل كبير.
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