Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: أصحاب القلوب القاسية أبعد الناس عن الله

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:52 م
رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن ابعد ناس عن الله هم أصحاب القلوب القاسية.

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء: "ربنا يجعلنا من أصحاب القلوب الرقيقة التى بها رحمة، وتسعى لقضاء حوائج الناس، اقتداء بسنة النبى محمد عليه الصلاة والسلام".

وأضاف أنه فى حال اخراج الأغنياء لحق الله فى أموالهم من صدقات وزكاة، لقضى هذا على الفقراء، ولم يصبح فقير له حاجة فى بلادنا.

وأكمل: "احنا بنتحايل على الناس عشان يخرجوا زكاة مالهم، فلما تشوف فقير اعرف أن فى غنى بخيل، الناس بيطلعوا حق ربنا بالعافية وهذا مال الله، وليس مالهم".

وأوضح: "اللى يراضيك به ربنا من أموال أعطى الفقراء، مالك هيزيد وهيضاعف".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفقير والمسكين في الزكاة.. تعرف على الفرق بينهما وصفاتهما

حكم دفع الزكاة لغير المسلمين .. الإفتاء توضح الفرق بينها وبين الصدقة.. فيديو

سارة مجدي تكتب: 6 علامات تعرفك إنك مع راجل بخيل!

رمضان عبدالمعز: لو أخرج الأغنياء زكاة المال لقضينا على الفقر.. فيديو

ترشيحاتنا

أنا المهدي المنتظر وسأحرر القدس.. الأمن الكويتي يعتقل مجهولا داخل المطار.. تفاصيل

تركى الشيخ يصدم أحمد سعيد: هفضل أحب الزمالك ولو شالوا اسمي من المبنى الاجتماعي

خالية من الدعم.. النواب يعلن إعادة تسعير الكهرباء في هذا الموعد

لن أرحل .. على معلول : جاهزون لـ النجم الساحلى .. ولن نسمح بتكرار مهزلة الترجي

غموض حول ظروف مقتل المصرية علا سالم بأمريكا.. وانتظار تقرير السموم

5 ملفات تنتظر محسن صالح في الأهلي

Advertisements

الزمالك في ورطة بسبب حمدي النقاز

وسط حزن ودموع الطلاب .. مدرس يلفظ أنفاسه أثناء الشرح داخل الفصل في الدقهلية

رسميا .. إيقاف بن شرقي مهاجم الزمالك وتغريمه 50 ألف جنيه

أنا المهدي المنتظر وسأحرر القدس.. الأمن الكويتي يعتقل مجهولا داخل المطار.. تفاصيل

ابتزاز وتهديد.. حكاية العلاقات الحرام لـ سكرتيرة وجارها وفتاة ورجل دين بين الفضيحة والسرقة

تعليم الغربية تحقق في واقعة تعدي مدرس على تلميذ بزفتى

احسبها صح.. هتوفر 1300 جنيه شهريا من فاتورة بنزين عربيتك بهذه الطريقة

تروي لـ صدى البلد| حكاية حفل طلاق شيريهان بعد شهر زواج

اخبار الفن| أول رد من طارق العريان على زواجه من نسرين طافش.. براءة عصام كاريكا من اتهامات مطربة جزائرية

نوة المكنسة.. تحذيرات من الأرصاد وطوارئ بالمحافظات لاستقبال الـ موجة العاصفة

تركى الشيخ يصدم أحمد سعيد: هفضل أحب الزمالك ولو شالوا اسمي من المبنى الاجتماعي

بمساحة ٩ م وعمق 3 م.. هبوط أرضى يتسبب في إصابة سائق وتباع برأس غارب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن الفئة الثامنة جران كوبيه الجديدة .. صور

شيفروليه تكشف رسميًا عن سيارة كورفيت C8 بمحرك وسطي .. صور

هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد