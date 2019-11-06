بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: أصحاب القلوب القاسية أبعد الناس عن الله

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن ابعد ناس عن الله هم أصحاب القلوب القاسية.



وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء: "ربنا يجعلنا من أصحاب القلوب الرقيقة التى بها رحمة، وتسعى لقضاء حوائج الناس، اقتداء بسنة النبى محمد عليه الصلاة والسلام".



وأضاف أنه فى حال اخراج الأغنياء لحق الله فى أموالهم من صدقات وزكاة، لقضى هذا على الفقراء، ولم يصبح فقير له حاجة فى بلادنا.



وأكمل: "احنا بنتحايل على الناس عشان يخرجوا زكاة مالهم، فلما تشوف فقير اعرف أن فى غنى بخيل، الناس بيطلعوا حق ربنا بالعافية وهذا مال الله، وليس مالهم".



وأوضح: "اللى يراضيك به ربنا من أموال أعطى الفقراء، مالك هيزيد وهيضاعف".