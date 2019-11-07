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أخبار العالم

بعد اعتقال وزير القدس.. الاتحاد الاوروبي يعرب عن قلقه من إسرائيل

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:27 م
وزير شؤون القدس الفلسطيني
وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي
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سمر صالح
قال الاتحاد الاوروبي إنه قلق من قيام اسرائيل باعتقال وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي.

جاء ذلك في بيان صدر عن ممثل الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله.

وقال البيان إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، من منزله بالقدس كان هذا ثالث اعتقال له منذ توليه منصبه في أبريل الماضي.

واضاف البيان أن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، تعرب عن قلقها إزاء الاعتقالات والمداهمات الأخيرة لكبار ممثلي السلطة الفلسطينية في القدس.

وتابع أكد الاتحاد الأوروبي باستمرار أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان. يجب أن يتم تحقيق تطلعات الطرفين وإيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين.

وكانت اسرائيل حققت لمدة 6 ساعات مع الهدمي يوم الاحد بعد اعتقاله من منزله.
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