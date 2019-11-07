امبر هيرد تتجاهل خلافاتها مع زوجها السابق جوني ديب بهذه الطريقة | صور

تجاهلت الممثلة الأمريكية امبر هيرد، خلافاتها مع زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب التي وصلت إلى ساحات القضاء بعد اتهامها بالتشهير بسمعته.



وتألقت امبر هيرد خلال تكريمها في حفل emery award الذي أقيم في ولاية نيويورك الأمريكية، وأطلت بفستان طويل من لون الشامبيان.



وتواصل امبر هيرد الدفاع عن نفسها في قضية التشهير الذي رفعها جوني ديب، مطالبة المحكمة الأمريكية بمساعدتها في الحصول على تسجيلات صوتية التي تؤكد تعرضها للضرب على يد "جوني ديب".



وقدمت امبر هيرد عريضة للمحكمة الأمريكية تشير من خلالها إلى أن مدير أعمال جوني ديب السابق لديه تسجيلات صوتية تؤكد تعرضها للتعدي وهو ما يعتبر دليل براءتها ولكنه يخفيها ويرفض خروجها إلى النور.