أبرزها مترو الإسكندرية.. قنصوة يستقبل قنصل فرنسا لبحث التعاون.. صور

استقبل محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، بمكتبه، اليوم، قنصل عام فرنسا باﻹسكندرية چانينا ايريرا، وذلك لبحث سبل توطيد التعاون والتواصل بين الجانبين علي كل الأصعدة.



وأكد المحافظ تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتحدث عن مشروعات التطوير للقطاعات المهمة؛ ومنها منظومة الطرق والنقل الجماعي وما يتضمنها من مشروعات أهمها؛ مشروع "محور المحمودية" وكذلك مشروعات إنشاء وسيلة نقل جماعي حضارية، كمشروع "مترو الإسكندرية".



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة التصميمات النهائية له، لافتا إلى أنه سيعمل على إحداث طفرة في وسائل النقل الجماعي بالإسكندرية لمساهمته في ربط شرق الإسكندرية بغربها.



بدورها، أعربت قنصل عام فرنسا عن حرصها الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بين البلدين. وأشادت بالمشروعات التي تقام بالإسكندرية وعلي رأسها مشروع محور المحمودية.



وأكدت اهتمامها المتواصل علي دفع وتنمية العلاقات وتبادل المشروعات الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية.



هذا وتناول اللقاء الحديث في عدة مجالاتها تضم التنمية المستدامة والتحول الإلكتروني والوصول إلى المدن الذكية، وتوفير وسائل للنقل الصديقة للبيئة.