هيثم أحمد زكى وأسمهان وعلاء ولى الدين الأبرز.. نجوم رحلوا قبل سن الـ 40 عاما

غيب الموت الفنان هيثم أحمد زكى عن عمرو يناهز الـ35 عاما قبل ساعات فى منزله بمدينة السادس من اكتوبر، حيث كان يعيش وحيدا بعد أن رحلت والدته الفنانة هالة فؤاد عن نفس عمره 35، وتركته وحيدا قبل أن يهزم والده المرض ويتركه يتيما.



وقد أعادت وفاة هيثم أحمد زكى المفاجئة إلى الأذاهن عدد من المشاهير الذى غادروا عالمنا فى سن صغيرة، ومنهم الفنانة أسمهان، والتى توفيت في حادث سيارة عام 1944 وقبل أن تكمل عاملها الـ30.



ورحلا أيضا الموسيقى البارز عمر خورشيد، في أوج عطائه الفني عن عمر36 عامًا، على خلفية إصابته بسبب حادث سيارة غامض، وهو شقيق الفنانة شريهان.



أما اللبنانية سوزان تميم فقط رحلت بعد جريمة قتل عن عمر 31 فقط، ورحل الفنان اللبناني عصام بريدي عن عمر ناهز 35 عاما في حادث سير مروع.



أما الفنانة التونسية ذكرى، فقد قتلت بجريمة غامضة عن عمر ناهز الـ 37 عاما، وتوفيت النجمة نعيمة عاكف هى الأخرى عن عمر 39 عامًا بعد معاناتها من "سرطان الثدي"، وكانت حينها في عز شهرتها.



فى حين رحل الفنان علاء ولى الدين بسبب أزمة سكر حادة، وترك أثرا كبيرا فى نفوس أصدقاءه وجمهور.







