أحمد فلوكس يكشف عن علاقته بالفنان عادل إمام

قال الفنان أحمد فلوكس، إنه عمل مع الفنان عادل إمام منذ أيام " الواد سيد الشغال" مؤكدا أنه سعيد بالعمل مع الفنان عادل إمام.



وأضاف فلوكس، خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الفنان الكبير عادل أمام، له مكانته كبيرة، مؤكدًا أنه لم يفكر يوم فى التمثيل أمام الزعيم، فهو بمثابة أب له .



وأشار إلى أن بداية التعرف على الزعيم كات من خلال المشاركة في الأفلام.



وقال أحمد فلوكس أن الزعيم عادل إمام ايكونة لن تتكرر، وهو الهرم القوي.



