AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد فلوكس يكشف عن علاقته بالفنان عادل إمام

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
عدل امام
عدل امام
AdvertisementS
توك شو
قال الفنان أحمد فلوكس، إنه عمل مع الفنان عادل إمام منذ أيام " الواد سيد الشغال" مؤكدا أنه سعيد بالعمل مع الفنان عادل إمام.

وأضاف فلوكس، خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة، دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الفنان الكبير عادل أمام، له مكانته كبيرة، مؤكدًا أنه لم يفكر يوم فى التمثيل أمام الزعيم، فهو بمثابة أب له .

وأشار إلى أن بداية التعرف على الزعيم كات من خلال المشاركة في الأفلام.

وقال أحمد فلوكس أن الزعيم عادل إمام ايكونة لن تتكرر، وهو الهرم القوي.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد فلوكس يقدم بعض النصائح للمواطنين.. فيديو

ترشيحاتنا

بمكياج صاخب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها .. صور

حسام البدري يكشف موقفه النهائي من عودة لاعبي بيراميدز إلى منتخب مصر.. فيديو

فيديوجراف| اللحظات الأخيرة قبل دفن جثمان هيثم أحمد زكي | انهيار الفنانين

دعاء يوم الجمعة المستجاب

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من مسابقات اتحاد كرة السلة | تفاصيل

حمدى فتحى يحرز هدف مصر الأول فى ودية ليبيريا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إعادة بناء وجه محاربة عاشت منذ ألف عام.. والنتيجة مذهلة

بمكياج صاخب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها .. صور

بدون مكياج وبإطلالة بسيطة .. نجمة مسرح مصر تستعرض جمالها خلال الحمل