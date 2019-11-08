بث مباشر.. حفل افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما

تنطلق مساء اليوم مباراة المنتخب الأوليمبي أمام نظيره مالي في افتتاح مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



بث مباشر لافتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما:



وستقام المباراة على استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء وستذاع عبر قناة تايم سبورت " بث أرضي " بي إن سبورت.



مصر ضد مالي:



ويأمل المنتخب الأولمبي المصري في بداية موفقة لمشواره في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة عندما يواجه نظيره المالي مساء الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في افتتاح النسخة الثالثة للبطولة التي يتأهل من خلالها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لنهائيات مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو 2020.



تصريحات شوقي غريب قبل مواجهة مالي:



وقال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي إن ضربة البداية أمام مالي ستكون صعبة وضربة البداية الأصعب دائما للمنتخب المستضيف للبطولة لكنه يلعب لهدف واحد وهو التأهل لأولمبياد طوكيو والقوز ببطولة أمم أفريقيا.



وأضاف غريب، أنه راض عن المعسكر والتزام اللاعبين وايضا الوديات التي خاضها الفريق في الفترة الأخيرة.



وأكمل غريب، أنه يأمل عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية بتحقيق اللقب والتأهل للمونديال وتقديم جيل قوي للكرة المصرية في السنوات المقبلة.



تصريحات مدرب مالي قبل مواجهة مصر:



قال ديارا في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الخميس، إنه سعيد بالمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، خاصة أن منتخب مالي واجه صعوبات من أجل التأهل خاصة مواجهة منتخب المغرب ولكننا نجحنا في الفوز، مشددا على أن التحدي الأكبر هو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.



وتابع ديارا: مباريات الافتتاح دومًا صعبة وتزداد صعوبة بمواجهة البلد المضيف، نملك خبرات كافية عندما واجهنا المنتخب المغربي في التصفيات وكانت مواجهة صعبة للغاية لكننا نجحنا في ذلك الاختبار وتأهلنا ووصلنا إلى هنا.



وشدد مدرب مالي على أنه اختار اللاعبين بناء على عدة عوامل وستظهر نتيجة اختياراته خلال المباريات في تلك البطولة الصعبة.



وأكمل: منذ تولي المسئولية كان هناك هدف أول وهو التأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية وها نحن هنا حققنا هذا الهدف، الآن نسعى لتحقيق الهدف الثاني وهو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو .



وأشار إلى أنهم محرومون من ثلاثة لاعبين شاركوا معنا في مباريات التصفيات بسبب بعض الظروف الخاصة بهم.



وأكد مدرب مالي أن المجموعة التي وقع فيها المنتخب صعبة للغاية لوجود مصر البلد المنظم وغانا والكاميرون، ولكنه يثق في لاعبيه لتخطى الصعاب والتأهل لأولمبياد طوكيو.



طاقم تحكيم مباراة مصر ومالي:



المواجهة التي يُديرها الدولي البوروندي جورج جاتوجاتو لن تكون سهلة لمنتخب مصر الذي يبحث عن حصد الغلة كاملة في الطريق لتصدر المجموعة والاقتراب من تحقيق حلم التأهل الأولمبي الثاني عشر في تاريخ "الفراعنة".



مجموعة مصر في بطولة كأس الأمم الإمم الإفريقية تحت 23 عاما:



وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.



قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما:



وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب عن القائمة النهائية التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمنتخب الأوليمبى تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر المقبل حتى 22 من نفس الشهر التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وجاءت كالتالي: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي، وفى خط الدفاع: أسامة جلال وناصرمنسي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحي ومحمد صادق وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد كلًا من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي، محمد صادق، أحمد أيمن.



بث مباشر لافتتاح أمم افريقيا تحت 23 عاما

