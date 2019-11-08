بفضل تعافي السياحة.. مطارا شرم الشيخ والغردقة الأسرع نموا في أفريقيا 2019

أظهرت دراسة منشورة حديثًا صادرة عن مؤسسة "روتس أونلاين" المتخصصة بمتابعة صناعة الطيران وحركة الملاحة أن مطار شرم الشيخ سجل أسرع معدل نمو في أفريقيا لعام 2019.



وبحسب وكالة "إيكوفين" السويسرية، فقد ارتفعت الحجوزات من وإلى مطار شرم الشيخ، وهو ثالث أكثر المطارات المصرية نشاطًا، من 1.16 مليون مقعد في 2018 إلى 1.49 مليوم مقعد في 2019، بنسبة نمو 28.9%.



وأوضحت الوكالة أن هذا النمو السريع تحقق بفضل تزايد تدفق المسافرين، خاصة السياح من إيطاليا وتركيا وأوكرانيا، على السفر إلى شرم الشيخ، وقد شهد عام 2019 طفرة في الرحلات التي تسيرها شركات طيران عالمية مثل "توركس أونور إير" و"أطلس جلوبال" و"بيجاسوس" إلى مطار شرم الشيخ.



وأضافت الوكالة أن حركة الإقبال السياحي على شرم الشيخ تحسنت مؤخرًا بشكل ملحوظ، بعدما عانت من تراجع كبير إثر انفجار طائرة روسية أقلعت من مطار شرم الشيخ في عمل إرهابي نهاية أكتوبر 2015، وقررت بريطانيا الشهر الماضي استئناف رحلاتها الجوية من وإلى مطار شرم الشيخ بعد توقف مستمر منذ نوفمبر 2015.



ويُعد مطار شرم الشيخ مدخلًا رئيسيًا للسياح إلى مصر، وكشفت بيانات منظمة السياحة العالمية أن أكثر من 9 ملايين زاروا مصر في 2018، وفي نفس العام ساهمت الدخول المتولدة من قطاع السياحة بنسبة 11.9% في الناتج المحلي الإجمالي.



وبحسب الوكالة، حل مطار الغردقة في المرتبة الثالثة بين أسرع مطارات أفريقيا نموًا لعام 2019، حيث ارتفعت الحجوزات من وإلى مطار الغردقة من 2.41 مليون مقعد في 2018 إلى 2.70 مليون مقعد في 2019، بنسبة نمو 11.9%.



وفي قائمة أسرع عشر مطارات نموًا في أفريقيا، حل مطار مراكش المنارة (المغرب) في المركز الثاني بعد مطار شرم الشيخ (وقبل مطار الغردقة في المركز الثالث)، وجاء في المرتبة الرابعة مطار محمد الخامس (المغرب)، وفي المرتبة الخامسة مطار كوكوتا أكرا (غانا)، وفي المرتبة السادسة مطار أديس أبابا (إثيوبيا)، وفي المرتبة السابعة مطار ديربان (جنوب أفريقيا)، وفي المرتبة الثامنة مطار جوهانسبرج لانسيريا (جنوب أفريقيا)، وفي المرتبة التاسعة مطار زنزبار (تنزانيا)، وفي المرتبة العاشرة والأخيرة مطار دكار (السنغال).