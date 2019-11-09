إيهاب جلال: سعيد بمستوى جمعة والعراقي مع المنتخبين الأول والأوليمبي

أبدى إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري سعادته بالمستوى الطيب والمتميز الذي ظهر به لاعبي الفريق، أحمد جمعة وكريم العراقي خلال مشاركة الأول أساسيًا في المباراة الودية للمنتخب الأول أمام نظيره الليبيري والتي أقيمت مساء الخميس، وانتهت بفوز مصر 1-0، ومشاركة الثاني أساسيًا أيضًا في مباراة المنتخب الأوليمبي أمس الجمعة، أمام منتخب مالي في مستهل مشوار الفراعنة ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 والتي انتهت بفوز منتخب مصر أيضا بالنتيجة ذاتها.



وأشار إيهاب جلال الى أن أحمد جمعة يستحق وبحق الفرصة التي منحها له حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول بقيادته لهجوم المنتخب في مباراة ليبيريا ، مؤكدًا أنه يُعد أحد أبرز المهاجمين المصريين خلال السنوات الأخيرة بفضل مستواه المتميز وروحه القتالية وأهدافه العديدة مع النادي المصري سواء محليًا أو أفريقيًا وهي التي أهلته ليكون أحد أعضاء قائمة الهدافين التاريخيين للنادي المصري على مدار تاريخه.



وأعرب إيهاب جلال عن ثقته في قدرة جمعة التامة على قيادة هجوم المنتخب متى سنحت له الفرصة.



وأكد أيضا سعادته بالمستوى المتميز لـ كريم العراقي لاعب المصري في مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام مالي والتي كان أحد نجومها بفضل اجادته التامة لأدواره الدفاعية والهجومية ، مضيفًا أن مستوى كريم العراقي في تزايد مستمر مع المصري والمنتخب الأوليمبي بفضل التزامه التام في التدريبات وكذلك اجتهاده في التنفيذ الدقيق والحرفي لتعليمات الأجهزة الفنية.



وتوقع أن يستمر كريم العراقي في تقديم اللاعب لمستويات متميزة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يؤهله فيما بعد للانضمام للمنتخب الوطني الأول.