سياسي فلسطيني: ثورة 30 يونيو قضت على أحلام تركيا وقطر في المنطقة العربية

قال رمضان أبو جزر، المحلل السياسي الفلسطيني، إن النظامين في قطر وتركيا توهما عندما تولي جماعة الإخوان الإرهابية حكم مصر عام 2012 بأنهم سيطروا على الأمة العربية، وقاموا بإثارة الفوضى ونشر ميليشياتهم وبدوا يتحدثون عن تقاسم الكعكة وقاموا بإشراك إيران والولايات المتحدة الأمريكية أثناء حكم الرئيس السابق لها "أوباما" من أجل إدارة الشرق الأوسط بطرق غير شرعية.



وأضاف "أبو جزر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " العرب في أسبوع"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانوا على استعداد لتوقيع هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل بواسطة تركيا وقطر، موضحًا أن تركيا تُعد اداة تنفيذية لميليشيات صغيرة في الوطن العربي في ليبيا وفلسطين والعراق وسوريا، ولكن كل ذلك فشل بعد ثورة 30 يونيو في مصر.



وأشار المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أن بعد ثورة 30 يونيو في مصر عادت القوى العربية من جديد وأصبح هناك نسيج عربي مصري قوي يُشكل دول عربية محورية مؤثرة إقليميًا ودوليًا، موضحًا أنه لا حل للقضية الفلسطينية دون البعد العربي، بعيدًا عن قطر وتركيا.



وتابع :" قطر تعمل ساعي بريد بين إسرائيل وبين ما يحكمون غزة".