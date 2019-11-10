تفاصيل إنقاذ طائرة أوكرانية بـ مطار شرم الشيخ من الاحتراق

روى الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، تفاصيل إنقاذ طائرة أوكرانية بمطار شرم الشيخ من الحريق، لافتا إلى أن طاقم الخدمة الأرضية بالمطار هو من اكتشف بداية الحريق، وأوقفوا قائد الطائرة، موضحا أن الحريق سببه تسرب غاز الهيدروليك بإطار الطائرة.



وتابع "الحفني"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن كابتن الطائرة أشاد بالأطقم الأرضية بالمطار، وسرعة احتوائهم للموقف، مؤكدا أن الأطقم الأرضية بالمطار مدربة على أعلى مستوى.



وأشار إلى أنه لولا سرعة تصرف العاملين المصريين مع الطائرة، كان في خلال دقيقة سيتفاقم الوضع بشكل سيىء، حيث إن تانك الطائرة كان به كميات ضخمة من الوقود، وكان على متن الطائرة 189 سائحا، منوها إلى أن السائحين عندما نزلوا من الطائرة لم يتخليوا أن الوضع بهذا الشكل.