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رياضة

حوار ساخر بين وائل جمعة وأحمد فتحي احتفالا بعيد ميلاده الـ 35

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:23 م
احمد فتحي
احمد فتحي
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ياسمين تيسير
وجه وائل جمعة نجم الأهلي، والمنتخب السابق رسالة إلى أحمد فتحي قائد المنتخب ونجم الأهلي بمناسبة عيد ميلاده الـ 35 متمنيا له التوفيق.

وكتب وائل جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "كل سنه وانت طيب يا فليبو وموسم سعيد عليك وعلى الاهلوية ".

ليرد احمد فتحي مازحا : " كابتن وائل ربنا يبارك فيك وأنت طيب مفيش حد عملي عيد ميلاد زيك انت حوالي ٣٠ مره بس ".

ليرد وائل جمعة بصوره لـ احمد فتحي بصحبته و بصحبة نجله.

ويحتفل أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ 35، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984.
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